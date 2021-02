Outriders: Demo des Koop-Shooters setzt zur Landung an

Am heutigen 25. Februar 2021 um 18:00 Uhr wollen People Can Fly und Square Enix eine Demo zu Outriders ab 58,19€ bei vorbestellen ) auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam und GeForce NOW veröffentlichen. Um die Demo in Deutschland auf PlayStation-Systemen kostenlos herunterladen zu können, werde eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft benötigt. Ansonsten sollen 25 Cent für den Download der Anspielfassung fällig werden.Die Demo soll das komplette erste Kapitel der Kampagne umfassen und ca. drei Stunden Spielzeit mit mehreren Charakter-Slots und allen vier Klassen (Verwüster, Pyromant, Technomant und Assassine) bieten. Hier ein Vorgeschmack:Wer das Spiel später auf derselben Plattform erwirbt, soll seinen Kampagnen-Fortschritt auf die Vollversion übertragen können. Zudem hat man eine weitere Broadcast-Folge veröffentlicht, die neben den Demo-Inhalten auch näher auf die PC-Features des am 1. April erscheinenden Sci-Fi-Shooters eingeht:Letztes aktuelles Video: Broadcast 5 Ins Getümmel