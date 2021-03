Outriders: Zwei Millionen Demo-Spieler und Pläne für Verbesserungen

Hinzufügen einer Option Motion Blur zu deaktivieren

Geringfügige Veränderungen an der Framerate ausgewählter Gegenstände in Cutscenes, hier folgt bald ein umfangreicherer Eingriff

Verbessert die Zeit beim Matchmaking

Weitere kleine Verbesserungen und Reparaturen



Verhindert einen Absturz, der wiederholt beim Öffnen des Menüs oder des Inventars auftrat

Repariert einen Fehler, der die Ausrüstung löscht, wenn die Verbindung während einer Schnellreise ausfällt

Verbesserte Darstellung der Untertitel und Synchronisation im 'Bad Day' Quest



Korrigiertes Menü, das nicht-englische Sprachen bisher nicht korrekt darstellte.

Repariert Store-Links beim “Buy Now” Button in der Lobby

Verhindert Audio Desynchronisation in Cutscenes"



Die Fähigkeit der Captains "Healing Light" wird in seiner Effektivität reduziert werden.

Bei der Fähigkeit "From the Ashes" und "Phoenix Aura" der Captains und wird die Abkühlung verstärkt werden.

Einige Spieler fanden es schwierig, Captains umzubringen, die diese Fähigkeiten besonders unterstützten, so dass die Begegnung eher frustrierend als herausfordernd oder spaßig wurde.



Gauss Gesundheitspunkte werden bei wiederholtem Durchspielen erhöht werden.

Damit wollen wir sicherstellen, dass er weiterhin Spaß macht und herausfordernd bleibt für Spieler, die zu dem Zeitpunkt in der Geschichte schon zu übermächtig sind.



Wir wollen Farming-Runs zwar nicht verhindern (Verstanden!!), jedoch ist der lootcave, der über den triple chest-run entdeckt wurde, genauso wenig mit den Grundsätzen des Spiels vereinbar wie die Ausbeutung des Stores. Von daher würden wir Farming-Bemühungen gern an die Mechaniken angelehnt sehen, die für Spieler dem Spaß und den Wiederspielwert des Spiels erhöhen.

++ Monumentale Gegenstände werden in Shops und bei Verkäufern nicht mehr auffindbar sein. (in der Demo).

++ Truhen werden keine legendären Gegenstände mehr beinhalten.

++ Als Belohnungen für Side Quests (bei wiederholten Durchläufen) gibt es die Möglichkeit legendäre Gegenstände zu erhalten.

Drop Rates für Gegner werden zu diesem Zeitpunkt NICHT verändert, da wir den Eindruck haben, dass diese für das Spielerlebnis eines durchschnittlichen Spielers gut ausbalanciert sind. RIP _that _Captain."

Wir werden dieses Problem in der Demo nicht vollständig lösen, aber wir sind uns dessen bewusst. Ein Schritt wird sein, die Reduzierung auf 30fps während dieser Szenen zu entfernen, um den Einfluss von Kamerabewegungen zu verringern. Wir untersuchen aber fortwährend, was an dieser Stelle noch getan werden kann.

Der anstehende Patch wird schon einige Probleme ausmerzen, aber wir bleiben dran, die Zeit des Matchmakings zu verkürzen und untersuchen beständig, warum Matchmaking teilweise länger dauert, als es sollte.

Seit Launch der Demo haben wir dem Spieler-Feedback kontinuierlich große Aufmerksamkeit gewidmet und verfolgen alle Diskussionen rund um das Deckungssystem in Outriders.

Wir werden dies innerhalb der Demo nicht vollständig beheben können, aber im Hauptspiel wird nicht nur eine Menge von Bugs für Deckungs-Locations behoben sein, sondern wir werden auch eine ganze Reihe von systemischen Dingen beheben, die sich gegenwärtig über alle Ebenen auf die Deckungsmechanik auswirken.



Dieses Thema nehmen wir sehr ernst und geben alles, um dem auf den Grund zu gehen. Der anstehende Patch wird einen Bug, der dieses Problem verursacht, beheben, aber wir bleiben hier dran.

Wir wollen ganz offen sein: Wir haben noch kein System, das automatisch das komplette Inventar eines betroffenen Spielers wiederherstellen kann. Aber unsere Teams arbeiten hart, um zu sehen, was hier in der Zukunft möglich sein wird.

Sobald wir die Gründe identifiziert haben und sie angehen können und sobald wir die Machbarkeit eines Wiederherstellungssystem untersucht haben, geben wir der Community ein Update und werden betroffenen Spielern unter die Arme greifen.



Wir haben festgestellt, dass eine Handvoll Spieler Drittanbieter-Software nutzt, um die Game Files und ihre Saved Data zu ihrem Vorteil zu verändern.

Wir werden hier nicht ins Detail gehen (um solchen Spielern keinen Einblick in unser System zu gewähren), aber wir möchten an dieser Stelle allen regulären Spielern die Rückmeldung geben, dass wir in der Lage sind Cheater über unser Backend mit Leichtigkeit zu identifizieren und dass ihre Aktivitäten das reguläre Spiel oder das Koop-Erlebnis nicht beeinträchtigen sollten."

Die Demo von Outriders ab 58,19€ bei vorbestellen ) haben bisher mehr als zwei Millionen Spieler ausprobiert, dies melden People Can Fly und Square Enix. Sowohl Entwickler als auch Publisher haben sich in der Zwischenzeit zu Wort gemeldet und schreiben im Blog über die Demo-Probleme (u.a. Server-Überlastung nach dem Launch), anstehende Verbesserungen und die unmittelbare Zukunft des Spiels, schließlich soll die Vollversion am 1. April 2021 an den Start gehen.Zunächst einmal soll Anfang kommender Woche ein Demo-Patch veröffentlicht werden. Square Enix : "Auswirkungen, die für alle Plattformen gelten:Weitere Auswirkungen, speziell für PCWeitere Auswirkungen, speziell für die Xbox-PlattformenWeitere Auswirkungen, speziell für die PlayStation-PlattformenIm Gegensatz zum Hauptspiel (laut Entwickler) soll man den Fortschritt innerhalb der Demo durch konsequentes Farming von Ausrüstung und/oder Mods beeinflussen können. Da einige Spieler allerdings dem normalen Spieler-Fortschritt in der Demo vorgreifen (durch Auffüllen der Mod-Library oder durch den Gewinn zahlreicher Legendaries), kann die Spielerfahrung in Teilen des Hauptspiels beeinträchtigt werden, schließlich kann der Demo-Fortschritt in die Vollversion übernommen werden. Durch viel "Farming" könnte z.B. der Anfang des Spiels zu leicht werden. Square Enix : "Natürlich ist es die Entscheidung eines jeden Spielers, wie er das Spiel spielen möchte, und wir möchten niemanden davon abhalten, in der Demo seine Ausrüstung zu farmen, wenn das am meisten Spaß bereitet. Jedoch möchten wir sicherstellen, dass das Spiel nicht auf diesen Prozess reduziert oder nur vor diesem Hintergrund überlistet wird.Veränderungen an den CaptainsVeränderungen an GaussGauss Heilen innerhalb seiner Fähigkeit "Steel Wall" wird erhöht.Loot dropsDarüber hinaus stehen folgende Themen auf der To-Do-Liste (laut Publisher):"Kamera Wackeln während Cutscenes und DialogenMatchmakingDas DeckungssystemItems verschwinden aus dem Spieler InventarCheating und der offensichtliche Einsatz von Exploits