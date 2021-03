Outriders: Wird zum Verkaufsstart im Game Pass landen

Kein vorgezogener Aprilscherz: Der kooperative Sci-Fi-Shooter Outriders ( ab 58,19€ bei vorbestellen ) soll zum Verkaufsstart am 1. April gleichzeitig via Game Pass verfügbar sein. Das hat Microsoft nach Angaben von Eurogamer.net am vergangenen Wochenende zunächst nur angedeutet, mittlerweile aber auch offiziell bestätigt . Die Rede ist aber nur von einer Verfügbarkeit auf Konsolen und Android-Geräten via Cloud. Folglich bleibt die PC-Version, die über Steam und den Epic Games Store erscheinen soll, bei dem Deal außen vor. Eine Cross-Play-Unterstützung soll es jedoch geben.Wer die Demo spielen und seinen Spielstand übernehmen möchte, sollte laut Eurogamer schon jetzt zur Xbox-Fassung greifen, falls man im Game Pass weiterspielen möchte. Grund: Cross-Saves zwischen PC und Konsole wird es nicht geben.Letztes aktuelles Video: Broadcast 5 Ins Getümmel