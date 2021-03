Outriders: Einführungsvideo und Cinematic-Trailer

Square Enix hat bei der heutigen Showcase-Veranstaltung neues Videomaterial zu Outriders ab 58,19€ bei vorbestellen ) gezeigt, das den "actionreichen Rollenspiel-Shooter" von People Can Fly ausführlicher vorstellt. Neben dem "Einführungsvideo" ist auch ein Trailer präsentiert worden, der einen Blick auf die wilde Welt von Enoch wirft.Square Enix: "Die Demo ist erst der Anfang, denn Outriders bietet eine gewaltige, über 30 Stunden lange Reise über einen wilden und feindseligen Planeten, auf dem Spieler*innen das Geheimnis hinter einem Signal aus der Ferne aufklären und ihre Fähigkeiten verbessern, um übermenschliche Kräfte zu erlangen. Dabei erbeuten sie mächtige und außergewöhnliche Waffen sowie Ausrüstung, und passen diese mit einer Vielfalt von Mods an, die das Gameplay beeinflussen. Das flexible Klassensystem ermöglicht es darüber hinaus, einen eigenen Spielstil zu verfolgen."Outriders erscheint am 1. April 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, PC und GeForce NOW sowie Google Stadia. Es wird zum Verkaufsstart auch im Xbox Game Pass enthalten sein.