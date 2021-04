Outriders: DLSS im Überblick: Performance-Sprünge und Bildqualität

Quelle: Nvidia

Das Ausgangsbild, um einen Eindruck von den nachfolgend vergrößerten Passagen zu bekommen.

Um 200 Prozent vergrößter Ausschnitt ohne DLSS. Das Gitter links unten zeigt unsaubere Linien.

Um 200 Prozent vergrößter Ausschnitt mit DLSS auf Qualität. Das Gitter links unten zeigt sauberere Linien, aber leichte Punkt-Artefakte nach der Hochskalierung.

Um 200 Prozent vergrößter Ausschnitt mit DLSS auf Ultra-Performance. Das Gitter links unten zeigt sauberere Linien, aber größere Punkt-Artefakte nach der Hochskalierung.

Die PC-Version von Outriders ( ab 58,19€ bei vorbestellen ) unterstützt nicht nur das 3D-Screenshot-Tool Nvidia Ansel, mit dem sich das Spiel sogar im Einzelspieler-Modus pausieren lässt, sondern auch Nvidia DLSS, sofern eine RTX-GPU im Rechner ihre Arbeit verrichtet. Nvidia versucht den Leistungssprung durch DLSS auf folgender Grafik zu illustrieren - mit dem Fokus auf 4K-Auflösung und der DLSS-Einstellung "Leistung" (Performance) mit unterschiedlichen Grafikkarten.Wie die Performance-Sprünge in 1440p und je nach Qualitätseinstellung bei DLSS ausfallen, haben wir genauer unter die Lupe genommen. Die Steigerung der durchschnittlichen Bildwiederholrate in einer vier Minuten langen Action-Passage (ohne Zwischensequenzen oder Ladebildschirme) liegt bei 26 Prozent, wenn man DLSS auf der Einstellung "Qualität" nutzt und mit der gleichen Passage ohne DLSS vergleicht. Nutzt man DLSS auf "Ultra-Leistung", dann steigt die fps-Rate um fast 60 Prozent, wobei die Einstellung "Ultra-Leistung" eigentlich eher für die 4K- oder 8K-Hochskalierung vorgesehen ist.DLSS ist ein KI-gestütztes Upscaling-Verfahren und kann es - vor allem auf den Einstellungen "Qualität" und "Ausgewogen" - weitgehend problemlos mit der Bildqualität "ohne DLSS" aufnehmen. Bizarrerweise sind manche Objekte nach der Hochskalierung und der KI-Nachbearbeitung sogar schärfer als auf dem Ausgangsbild ohne DLSS. Bei "Performance" und vor allem bei "Ultra-Performance" sieht man aber schon Artefakte oder flackernde Elemente, z.B. bei Gitterstrukturen oder scharfen Schatten.Auf den folgenden Bildern könnt ihr etwaige Artefakte und Unsauberkeiten beim Rendering bzw. bei der Hochskalierung erkennen. Das erste Bild ist der Referenz-Screenshot, der in 1440p ohne DLSS erstellt wurde. Aus diesem Ausgangsbild wurde dann ein Bereich ausgeschnitten (ca. 620x560 Pixel) und um 200 Prozent vergrößert, um die Qualität gewisser Elemente besser beobachten zu können. Danach wurde der gleiche Ausschnitt mit DLSS "Qualität" und DLSS "Ultra-Performance" ebenso als Screenshot festgehalten.