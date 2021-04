Outriders: Entwickler wollen Inventar-Bug beheben und versprechen Belohnungen für Wartezeiten

Patch News:

Nach massiven Server- und Stabilitäts-Problemen im Shooter Outriders ab 58,19€ bei vorbestellen ) hat Publisher Square Enix mittlerweile im offiziellen Subreddit des Spiels ein "Dankeschön-Bundle" angekündigt. Jeder, der sich zwischen dem 31. März und 11. April einloggt bzw. eingeloggt hat, soll es erhalten - inklusive einer für den Level angemessenen Legendary Weapon, einer für den Level angemessenen Menge Titan sowie dem Emote "Frustration", welches derzeit noch nicht auf anderem Wege erhältlich sei.Im Rahmen diverser Zukunfspläne wurde zudem verkündet, dass mit dem kommenden Patch der Inventar-Bug gemildert werden soll, der bei manchen Spielern plötzlich grundlos den Inhalt gelöscht habe. Komplett ausradieren lasse sich das Problem noch nicht, Entwickler People Can Fly plane aber zusätzlich eine "Mass Restoration", die einen Großteil der verlorenen Dinge zurückbringen soll.Im Bereich der Balance sollen vor allem die Klassen Trickster und Technomancer abgeschwächt werden, die bislang zu stark von ihren Kugel-Fähigkeiten profitiert hätten. Ein Termin für den Patch steht noch nicht fest. Hier die englischen Patch-Notes für die jeweiligen Plattformen:- Will fix a multiplayer crash that could result in client players having their inventory wiped- Will fix the crash when completing the "A Bad Day" side quest.- Will fix the crash that occurs in No Man's Land when your language is set to Spanish (Yes, we know. Video game code is a magical thing).- Will fix crash on launch issues- Will include many more "random" crash fixes- We are confident that these fixes will address the majority of crashes reported, as there are only a handful of root causes but the crashes they generate appear in a number of places.- You will still be able to manually change this setting to "Open" through your game settings- This change will prevent players from joining games where the host didn't intend to play in multiplayer. It will also cut down on AFK lobbies- This will also help improve matchmaking times, as the queues will be less likely to be overwhelmed by the sheer volume of constant matchmaking requests generated by "open" games.PC Specific: Auf Steam werden die Patch-Notes auf Deutsch folgendermaßen erläutert:"Hallo zusammen,Wir möchten uns bei allen innerhalb der Outriders Community für eure Geduld, eure Unterstützung und euren Beistand bedanken. Jeder im Outriders-Team arbeitet hart, um das Spiel zu verbessern und wir möchten euch mitteilen, welche Dinge wir gerade besonders im Auge haben:Bitte nutzt STRG + F um zu den Informationen zu springen, die euch am meisten interessieren.- tl;dr*: Patches sind für Abstürze, Matchmaking Probleme und mehr- tl;dr: Spieler innerhalb des Launch-Zeitfenster erhalten ein „Dankeschön“-Paket- tl;dr: Wir arbeiten an Wiederherstellungen- tl;dr: Wir werden eine Gruppe ausgewählter Fähigkeiten re-balancen.- tl;dr: Wir arbeiten weiterhin mit aller Kraft daran, dies zu verbessernWir tracken und posten regelmäßig bekannte Work-Arounds für auftretende Probleme in unserem Launch Tracking Mega-Thread, aber unsere Intention ist natürlich, dass gar nicht erst Work-Arounds benötigt werden. Hier sind also unsere aktuellen Patch News:- Das ist unser erster großer Patch für die Vollversion von Outriders.- Stand heute ist die Bereitstellung dieses Patches für die nächste Woche geplant. Diese Woche nutzen wir noch, um so viele ernsthafte Probleme wie möglich zu identifizieren, zu beheben und Veränderungen auf allen Plattformen vollständig durchzutesten. Die Freigabe durch die Plattform-Besitzer benötigt auch ein wenig Zeit. Daher ist es uns nicht möglich, den Patch früher bereitzustellen.- Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um euch einen stabilen Patch zur Verfügung zu stellen, und wir prüfen ständig alle Möglichkeiten, um den Prozess zur Bereitstellung zu beschleunigen. Daher geben wir kein konkretes Releasedatum für den Patch bekannt, denn eventuell gelingt es uns, den Patch noch vor dem besagten Termin zu veröffentlichen.- Wir lassen euch wissen, wenn wir ein bestätigtes Releasedatum haben. Also behaltet unsere Social-Media-Kanäle im Auge – insbesondere Twitter.- Repariert Performance-Probleme, bei denen GPU nicht vollständig zum Einsatz kommt. Das sollte bei Ruckeln sowie DX11/12 Problemen helfen.- Sobald alle Plattformen mit derselben Patch Version bestückt sind, steht Cross-Play wieder über alle Plattformen zu Verfügung.- Grundsätzliche Verbesserung der Stabilität im Matchmaking- Repariert Multiplayer-Abstürze, die darin enden könnten, dass Spieler ihr Inventar verlieren.- Lösung für den Absturz, wenn der "Ein schlechter Tag" Nebenquest absolviert wird.- Lösung für den Absturz, der in Niemandsland auftritt, wenn die Sprache auf Spanisch gesetzt ist. (Ja, wir sind uns bewusst, dass Videogame-Code eine magische Sache ist.)- Viele weitere "zufällige" Lösungen bei Absturz- Wir sind überzeugt, dass diese Lösungen die Großzahl der uns übermittelten Abstürze verhindern wird, denn es gibt nur eine Handvoll triftiger Ursachen, die aber Abstürze an vielen Stellen verursachen.- Verhindert das Verschwinden des HUD in bestimmten Fällen.- Verhindert Bugs, die Spieler in Multiplayer-Expeditionen beim Re-Spawning beeinträchtigen- Verhindert Bugs, bei denen Spieler in der Umgebung stecken bleiben (auch beim Gebrauch des Gravitationssprungs) oder aus der Welt fallen.- Ihr könnt das Setting nach wie vor innerhalb der Spiel-Einstellungen manuell auf “Open” setzen.- Die Veränderung verhindert, dass Spieler einem Spiel beitreten, obwohl der Host nicht beabsichtigt, im Multiplayer zu spielen. Außerdem reduziert es AFK Lobbies.- Dies wird auch helfen, die Matchmaking-Zeiten zu verbessern, da die Warteschlangen nicht mehr beständig durch das schiere Volumen permanenter Matchmaking-Anfragen, die durch “open” Games generiert werden, überlastet werden.- Viele weitere kleinere Verbesserungen und Reparaturen.Ergänzende Lösungen und Veränderungen sind noch in Arbeit und werden mit dem nachfolgenden Patch geliefert. later follow up patch Detailliertere Infos zu geplanten "Inventory Wipes", der veränderten Balance & Co. gibt es hier Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen PS5