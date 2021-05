Outriders: Square bezeichnet Loot-Shooter als "nächste große Marke"

Für Square Enix markiert Outriders ( ab 54,56€ bei kaufen ) den Startschuss für die "nächste große Marke". Das berichtet Eurogamer.net . Trotz des holprigen Starts im April, der auch von Serverproblemen geprägt war, verbucht der Looter-Shooter von People Can Fly mit Koop-Fokus mittlerweile eine große Spielerbasis: Im ersten Monat wurden über 3,5 Millionen Spieler registriert, die durchschnittlich 30 Stunden gemeinsam oder in Solo-Läufen auf dem fernen Planeten verbracht haben. Geholfen haben dürfte dabei auch die Tatsache, dass der Titel pünktlich zum Start bereits über das Spiele-Abo Xbox Game Pass verfügbar war.Für Fans stehen die Zeichen also gut, früher oder später eine Fortsetzung zu Outriders bekommen, wenn der Publisher in dem Spiel den Grundstein für die nächste große Spielemarke sieht.Letztes aktuelles Video: VideoTest