Circuit Superstars: Top-Down-Racer startet in den Early Access

SPÜRT, wie Reifen auf Asphalt treffen - Das Modell für das haptische Fahrverhalten von Circuit Superstar war über fünf Jahre in der Entwicklung und ist unser ganzer Stolz: Damit spürt ihr förmlich, wie sich die Reifen sich in den Asphalt fressen.

Wir feiern den Motorsport - Fahrzeuge aus verschiedenen Motorsport-Disziplinen wie Rallycross, SuperTrucks, GT-Rennen, Eurotrucks, Open Wheel-Einsitzer und viele mehr.

Boxenstopp-Strategien - Circuit Superstars bietet (optional) Reifenabnutzung, Kraftstoffverbrauch und Motorverschleiß, außerdem ihr könnt eure Boxenstopp-Strategie während des Rennens dynamisch anpassen. Werdet ihr die Konkurrenz mit einem Undercut abhängen, zählt ihr auf die "optimale" Strategie oder schont ihr euren Wagen für ein ausgedehntes erstes Rennen? Ihr habt die Qual der Wahl.

Online-Multiplayer - Messt euch in Online-Multiplayer-Rennen mit bis zu elf anderen Spielern aus der ganzen Welt.

Wöchentliche Zeitfahren-Herausforderungen - Jede Hundertstelsekunde zählt! Fordert eure Freunde und den Rest der Welt in regelmäßig aktualisierten Zeitfahren-Herausforderungen heraus.

Arcade-Turniere - Nehmt an sechs Einzelspielerturnieren teil, die in Rallye- und GP-Events unterteilt sind.

Freier Spielmodus - Damit könnt ihr eure ganz eigenen Offline-Einzelrennen und Turniere erstellen.

Die Werkstatt - Passt eure Autos und Fahrer mit Lackierungen, Helmen und Siegesfeiern an, die ihr mit eurem Fortschritt freischaltet!

Startet die Motoren! - Acht Fahrzeuge stehen zur Auswahl, jedes davon mit einem ganz eigenen Fahrverhalten.

"I Ain't Afraid of No Ghost" - Mit Ghosts weltweit könnt ihr sehen, wie Spieler jede Strecke angehen!

Location Location Location - Es gibt sieben Strecken - und dazu noch alternative Routen. Rückwärtsgang-Rennen kommen demnächst!



Rennen-Replays - Mit Replays könnt ihr euch eure Rennen nochmal ansehen, um in epischen Überholmanövern zu schwelgen oder Ideallinien auszuhecken.

Lokaler Multiplayer mit Splitscreen - Fordert bis zu drei eurer Freunde oder die gewiefte KI zu Einzelrennen heraus oder erstellt eigene Turniere!

Am 5. März 2021 haben Original Fire Games und Square Enix Collective den Top-Down-Racer Circuit Superstars im Early Access für PC veröffentlicht, wo er in voraussichtlich sechs bis zwölf Monaten fertiggestellt werden und dann neben dem PC auch für PlayStation 4, Xbox One sowie Nintendo Switch erscheinen soll. Der Download via Steam kostet 16,99 Euro. Der Preis soll zur finalen Veröffentlichung angehoben werden. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 91 Prozent von 136 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Circuit Superstars feiert Generationen an vielseitigem Motorsport und konzentriert sich auf fantastischen FAHRSPASS - mit einer Vielzahl an Fähigkeiten, sodass ihr Stunden damit zubringen könnt, die perfekte Runde auszufeilen, bis ihr bereit seid, es mit allem und jedem aufzunehmen!Der Anfang ist einfach - wie es sich für einen Top-Down-Racer gehört - aber das Erlernen der Feinheiten des Fahrverhaltens jedes Autos und das Ausarbeiten der Ideallinie durch jede Kurve jeder Strecke bieten eine Herausforderung auf lange Zeit. Und nicht nur das: Mit der Option des Kraftstoffverbrauchs, der Reifenabnutzung und des Rennschadens kann sogar eine gute Boxenstopp-Strategie den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Als begeisterte Fans klassischer Top-Down-Racer ist unser erklärtes Ziel, dieses Kernkonzept zu nutzen, um mit haptischem Fahrzeugantrieb mehr Tiefe zu schaffen - und das Spielerlebnis mit Features wie Online-Multiplayer und Bestenlisten, Ghosts, Replays und regelmäßigen neuen Inhalten wie neuen Autos und Strecken nach der Veröffentlichung aufzufrischen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer