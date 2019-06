Lego Star Wars: Die Skywalker Saga: Bislang größtes Lego-Star-Wars-Spiel zu allen neun Filmen im Anflug - 4Players.de

Screenshot - Lego Star Wars: Die Skywalker Saga (PC) Screenshot - Lego Star Wars: Die Skywalker Saga (PC) Screenshot - Lego Star Wars: Die Skywalker Saga (PC) Screenshot - Lego Star Wars: Die Skywalker Saga (PC) Screenshot - Lego Star Wars: Die Skywalker Saga (PC) Screenshot - Lego Star Wars: Die Skywalker Saga (PC) Screenshot - Lego Star Wars: Die Skywalker Saga (PC)

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The Lego Group und Lucasfilm haben auf der E3 2019 Lego Star Wars: Die Skywalker Saga für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC angekündigt. Der 2020 erscheinende Titel sei das bisher größte Lego-Star-Wars-Spiel und decke alle neun Filme der Skywalker-Saga ab - einschließlich des mit Spannung erwarteten Abschlusses der Serie: Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers. Es soll Spieler in die umfangreiche Saga eintauchen lassen und ihnen die Freiheit bieten, Hunderte von Charakteren und Fahrzeugen zu kontrollieren und ihre eigene einzigartige Reise durch die Galaxis zu erleben.Weiter heißt es vom Publisher: "Freunde und Familie können sich in ihren Lieblingsfilm der Saga stürzen und unvergessliche Momente von Star Wars wiedererleben - neu konzipiert mit dem Spaß und Humor von LEGO. Spieler können mit Star Wars: Die dunkle Bedrohung ganz am Anfang beginnen, mit Star Wars: Eine neue Hoffnung die originale Trilogie erleben oder sich direkt in Star Wars: Die letzten Jedi oder Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers stürzen, die beide ihr LEGO Star Wars Spieldebüt feiern. Von der Wüste von Geonosis über die Sümpfe von Dagobah bis hin zu den Schneefeldern der Starkiller-Basis werden Spieler die Möglichkeit haben, jeden Planeten jederzeit und in beliebiger Reihenfolge zu besuchen. Die gesamte Galaxis steht zum Erforschen und Spielen zur Verfügung!""LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga umfasst das vielseitigste Charakteraufgebot aus spielbaren Charakteren in der LEGO Star Wars-Serie mit den größten Legenden aus jeder Ära der Skywalker-Saga. Spieler können die Mächte des Bösen in der Rolle ihrer Lieblingscharaktere bekämpfen - einschließlich Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8 und eine Legion anderer Helden - oder sich für die dunkle Seite entscheiden und als Darth Vader, Imperator Palpatine, Kylo Ren und viele mehr spielen. Außerdem stehen die besten Fahrzeuge der Galaxis zur Verfügung: Spieler können in den Millennium Falcon springen, um mit Lichtgeschwindigkeit imperialen Raumschiffen zu entkommen, Erste Ordnung TIE Fighter in X-Wings der Rebellion bekämpfen oder auf Tatooine an Podrennen teilnehmen." Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: E3 2019 Ankuendigungs-Trailer