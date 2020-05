Lego Star Wars: Die Skywalker Saga: Knapp 500 Figuren bestätigt, viele davon spielbar

Dass Lego Star Wars: Die Skywalker Saga das bisher umfangreichste der bisherigen Lego-Spiele rund um die Sternenkrieger werden soll, haben TT Games und Warner Bros. Interactive Entertainment bereits im Vorfeld versprochen. Passend zum Star Wars Day wird man jetzt aber etwas konkreter, was die Figurenauswahl angeht: Im Gespräch mit Starwars.com verkündet Craig Derrick, Managing Producer bei Lucasfilm Games, dass im Spiel knapp 500 Figuren enthalten sein werden, von denen viele auch spielbar sein sollen."Es gibt fast 500 Charaktere in diesem Spiel, von denen viele auch gespielt werden können", so Derrick. "Als wir die Charaktere für ein so großes Spiel auswählen sollten, haben wir uns einfach jeden Film der Saga angesehen und versucht, so oft wie möglich "ja" zu sagen. In dieser Hinsicht ist aber auch das Erzählen der Geschichte und die spezifische Rolle der Figur in einer Quest und der Spielfortschritt ein zentraler Faktor. Selbstverständlich haben wir fast alle eure beliebtesten Helden und Schurken der Filme, viele Hintergrund-Figuren, ein paar Überraschungen und...Yaddle!"Letztes aktuelles Video: Sizzle Trailer