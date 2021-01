Lego Star Wars: Die Skywalker Saga: Von 800 Figuren sollen 300 spielbar sein; vorerst keine Next-Gen-Features

Dass sich TT Games für Lego Star Wars: Die Skywalker Saga ( ab 58,19€ bei vorbestellen ) besonders mächtig ins Zeug legen, um alle neun Kinofilme in einem gewaltigen Klötzchen-Abenteuer zu vereinen, war bereits im Vorfeld bekannt. Wie Gamesradar in Anlehnung auf einen Artikel im offiziellen PlayStation Magazin berichtet, hat Lead Hub Designer Dawn McDiarmid neue Informationen zu den enthaltenen Figuren gegeben - und wie viele man von ihnen schließlich selbst spielen darf.Demnach beinhaltet die Lego-Version der Skywalker-Saga sagenhafte 800 Figuren, auf die man treffen kann - darunter auch den putzigen Babu Frik aus The Rise of Skywalker. Zudem hat er bestätigt, dass etwa 300 Figuren aus dem Sternenuniversum von George Lucas spielbar sein werden. Die Rede ist außerdem von einem neuen Upgrade-Mechanik und einem verbesserten Quest-System, das neben deutlich ausgearbeiteteren auch viele alberne Aufträge bieten soll.Einen kleinen Wermutstropfen gibt es dagegen bezüglich der Next-Gen-Varianten des Abenteuers: Laut McDiarmid wird es in der PS5-Version vorerst keine Unterstützung für moderne Funktionen wie das haptische Controller-Feedback, Raytracing oder 3D-Audio geben.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer