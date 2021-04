Lego Star Wars: Die Skywalker Saga: Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit verschoben

Thanks to all our fans for your continued patience. pic.twitter.com/tCDV9Ikftd



Die Veröffentlichung von Lego Star Wars: Die Skywalker Saga ab 58,99€ bei vorbestellen ) ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Eigentlich sollte das Klötzchen-Abenteuer, das alle neun Kinofilme (Episoden 1 bis 9) umspannt, im Frühjahr 2021 für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen. Via Twitter schreibt TT Games, dass sie mehr Zeit für die Entwicklung brauchen würden, um es zum "größten und besten Lego-Spiel" zu machen.Die Lego-Version der Skywalker-Saga soll 800 Figuren umfassen, auf die man treffen kann. Etwa 300 Figuren aus dem Star-Wars-Universum wird man selbst spielen können. Die Rede ist außerdem von einer neuen Upgrade-Mechanik und einem verbesserten Quest-System, das neben deutlich ausgearbeiteteren Missionen auch viele alberne Aufträge bieten soll.Der Publisher schreibt: "Von der Wüste von Geonosis über die Sümpfe von Dagobah bis hin zu den Schneefeldern der Starkiller-Basis werden Spieler die Möglichkeit haben, jeden Planeten jederzeit und in beliebiger Reihenfolge zu besuchen. Die gesamte Galaxis steht zum Erforschen und Spielen zur Verfügung!" (...) LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga umfasst das vielseitigste Charakteraufgebot aus spielbaren Charakteren in der LEGO Star Wars-Serie mit den größten Legenden aus jeder Ära der Skywalker-Saga. Spieler können die Mächte des Bösen in der Rolle ihrer Lieblingscharaktere bekämpfen - einschließlich Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8 und eine Legion anderer Helden - oder sich für die dunkle Seite entscheiden und als Darth Vader, Imperator Palpatine, Kylo Ren und viele mehr spielen. Außerdem stehen die besten Fahrzeuge der Galaxis zur Verfügung: Spieler können in den Millennium Falcon springen, um mit Lichtgeschwindigkeit imperialen Raumschiffen zu entkommen, Erste Ordnung TIE Fighter in X-Wings der Rebellion bekämpfen oder auf Tatooine an Podrennen teilnehmen."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer