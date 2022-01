Lego Star Wars: Die Skywalker Saga: Warner Bros. veröffentlicht offizielles Release-Datum und stellt neuen Gameplay-Trailer vor

Neben einem neuen Trailer hat Warner Bros Games endlich nach einigen Verschiebungen den offiziellen Release-Termin für Legi Star Wars: The Skywalker Saga veröffentlicht. Demnach wird das Abenteuer in den weit entfernten Galaxien am 5. April 2022 starten.Der neue Trailer bietet einen tiefen Einblick in die Spielmechaniken von LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Das Spiel modifiziert die bewährte LEGO-Formel und bietet Spielern mehr Möglichkeiten ihr Spielerlebnis individuell zu gestalten. Es darf am Anfang ausgesucht werden, ob das Spiel mit der Original-Trilogie, der Prequel-Trilogie oder der Sequel-Trilogie beginnt. So haben Fans jeder Star-Wars-Periode die Möglichkeit, dort einzusteigen, wo sie wollen. Die späteren Episoden werden dann während des Spielfortschritts freigeschaltet.Neben den Story-Missionen hat man viel spielerische Freiheit, um z.B. an Nebenmissionen teilzunehmen und die fremden Galaxien auf eigene Faust zu erkunden. Im Stile einer offenen Welt kann man von Planet zu Planet reisen und die Galaxie-Karte damit freischalten. Gereist wird natürlich in kultigen Star-Wars-Raumschiffen, mit denen auch Weltraumschlachten bestritten werden können.Der Spielstil lässt einem ebenfalls Freiraum: Bei den Missionen führen viele Wege zum Ziel. Spieler können beispielsweise heimlich und leise vorgehen oder mit den Blastern voran in die Gegner preschen. Es wird außerdem ein Upgrade-System für Charaktere geben. Im Trailer bekommen wir schon einen kleinen Einblick auf die über 300 spielbaren Charaktere aus dem Star-Wars-Universum. Mit gesammelten Kyber-Steinen können Upgrades für jeden Charakter erworben werden und in Klassen investiert werden, darunter Jedi, Hero, Scavenger, Scoundrel, Bounty Hunter, Villain, Dark Side, Astromech Droid, und Protocol Droid.Natürlich darf in LEGO Star Wars: The Skywalker Saga auch nicht der beliebte Humor der Lego-Spiele fehlen. Der Trailer endet mit einem Blick auf einige witzige Extras, die freigeschaltet werden können, um das Spielerlebnis umzugestalten. Dazu gehört der Nuschel-Modus, in dem die Charaktere wie in der guten alten Legospiele-Zeit statt Worten einfach Laute vor sich hinmurmeln.LEGO Star Wars: The Skywalker Saga wird für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie für Nintendo Switch veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Gameplay-Überblick