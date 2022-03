Lego Star Wars: Die Skywalker Saga: Mandalorian, Rogue One und weitere DLCs bestätigt

Entwickler TT Games hat jede Menge Erweiterungen für Lego Star Wars: The Skywalker Saga angekünidgt, von denen einige bereits zum Release am 4. April verfügbar sein werden. Die DLCs erscheinen im Rahmen der sogenannten "Character Collection" und stellen eine Art kostenpflichtigen Season Pass dar, der aus sieben verschiedenen DLCs bestehen wird und das Bauklotz-Abenteuer um spielbare Charaktere erweitert.Direkt beim Launch werden Figuren aus The Mandalorian, Solo: A Star Wars Story sowie klassische Charaktere verfügbar sein. Zu den Figuren aus The Mandalorian, zählt natürlich Mando höchstpersönlich, Cara Dune, Greef Karga, IG-11 und Kuill. Grogu alias Baby-Yoda wird ebenfalls Teil der ersten Erweiterung sein. Allerdings wird er nicht zu kontrollieren sein, sondern euch lediglich folgen.Das vom Han-Solo-Spin-Off inspirierte Pack wird Han, Chewbacca, Lando, Qi’ra, Tonias Backett und Enfys Nest beinhalten. Bei den klassischen Charakteren könnt ihr euch auf Luke Skywalker, Darth Vader und Prinzezessin Leia freuen. Wobei zumindest Luke und Leia natürlich auch im Basisspiel verfügbar sein werden - daher dürfte es sich bei den Charakteren im DLC vermutlich um die jüngeren Versionen der beiden handeln. Die klassischen Charaktere werden für alle Käufer mit Early-Access-Zugriff direkt beim Launch verfügbar sein, alle anderen müssen sich bis zum 19. April gedulden.Am selben Tag erscheint auch das Rogue One: A Star Wars Story-Paket, welches Jyn Erso und K2S0 enthält. Am Star Wars Tag, dem 4. Mai, wird das "Season 2 Paket" von The Mandalorian mit den Charakteren Moff Gideon, Boba Fett und Bo Katan veröffentlich, zusätzlich erscheint am selben Tag ein Paket mit Charakteren aus der Animationsserie Bad Batch und das Trooper Pack mit diversen Variationen von Sturmtrupplern. Der Character-Collection-Pass mit allen sieben DLCs wird 14,99 Euro kosten, ist aber auch Bestandteil der Deluxe Edition.Lego Star Wars: The Skywalker Saga erscheint am 4. April für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo SwitchLetztes aktuelles Video: Hinter den Kulissen