Pistol Whip: Feuer frei für den Rhythmus-Shooter auf PSVR

Kombiniere in einer filmartigen Sinfonie der Gewalt das pulsierende Tempo eines Ego-Shooters mit der fließenden Energie eines Musik-Games.

Finde zwischen Taktik und Musik deinen Rhythmus und Spielstil und beweise deinen Freunden und den Welt-Bestenlisten, was du drauf hast.

Dringe in einen Fiebertraum aus Szenen ein, vom Banküberfall bis hin zu Androiden-Aufständen - jede davon passend zur Musik designt.

Treibe es mit zahlreichen an Gameplay-Mods auf die Spitze, um das ultimative Gun-Kata-Erlebnis zu starten.

Ständige Bewegung und ein komfortbetontes Design ermöglichen Tempo ohne Angst vor Bewegungskrankheit.

Screenshot - Pistol Whip (PlayStationVR) Screenshot - Pistol Whip (PlayStationVR) Screenshot - Pistol Whip (PlayStationVR) Screenshot - Pistol Whip (PlayStationVR) Screenshot - Pistol Whip (PlayStationVR) Screenshot - Pistol Whip (PlayStationVR)

Am 30. Juli 2020 haben CloudHead Games ihren bereits für HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Quest, Valve Index und Windows Mixed Reality erschienenen (zum Test ) sowie auf Steam bis dato "sehr positiv" bewerteten Rhythmus-Shooter Pistol Whip auch für PlayStation VR veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 28,49 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Inspiriert von Action-Filmen wie John Wick und Equilibrium, versetzt Pistol Whip dich in eine explosive Sammlung an handgemachten Action-Szenen, die alle mit einem eigenen Soundtrack pulsieren. Anders als bei traditionellen Musik-Games gibt es bei Pistol Whip keinen vorgegebenen Weg, du kannst in Sachen Schießereien, Nahkampf und Ausweichen DEINEM Rhythmus folgen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PSVR