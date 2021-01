Pistol Whip: Kostenlose 2089-Erweiterung bringt "cinematische SciFi-Kampagne" auf PSVR

Screenshot - Pistol Whip (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, PC, PS4, PlayStationVR, ValveIndex, VirtualReality)

In der Rolle von John Asimov bewegt man sich also automatisch durch einen kleinen rhythmischen Rail-Shooter gegen aufbegehrende Killer-Maschinen. Natürlich muss man das Geheimnis hinter ihrem Aufstand lüften. Da sich die neuen Levels primär an geübte Spieler richten, ist der Schwierigkeitsgrad etwas höher angesetzt. Der Soundtrack umfasst die Interpreten Black Tiger Sex Machine, Draeden, Processor sowie einen exklusiven Remix von Magic Sword.

Die kostenlose Erweiterung "2089" für das VR-Spiel Pistol Whip hat gestern ihren Weg auf PSVR gefunden. Bei den bisherigen Levels handelte es sich bekanntlich quasi um hübsch inszenierte, spielbare Musikvideos, in denen man im John-Wick-Stil und im Rhythmus massenhaft Gegner abschoss.Das für PC-VR und Quest schon erhältliche Update mit fünf Szenen dagegen bietet eine übergreifende Story für die neue kleine Science-Fiction-Kampagne, die sich beim Anspielen übrigens tatsächlich deutlich "kompletter" und somit mitreißender anfühlte als einzelne Standard-Levels.Letztes aktuelles Video: 2089 Launch Trailer