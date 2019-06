Disgaea 4 Complete+: Wird im Herbst für PS4 und Switch veröffentlicht - 4Players.de

A Bloodless Coup: Der Spieler führt den unvergleichlichen Valvatorez, einen Vampir, der an Prophezeiungen gebunden ist und die schräge Gruppe von Werwölfen, Engeln und gescheiterten Existenzen durch eine Geschichte von Liebe, Verlust und ... Präsidentschaftspolitik!?

Disgaea bis in alle Ewigkeit: Level 9.999? Kein Problem. Custom Maps? Der Spieler kann es möglich machen! Gegen andere Spieler auf einem Piratenschiff kämpfen? Warum nicht!? Neue Social-Online-Features werden nach dem Launch zur Verfügung stehen.

Und das ist nicht alles: 30 freischaltbare Charaktere, zusätzliche Story-Kampagnen und eine moderne Adaption der Disgaea-Formel."

NIS America hat Disgaea 4 Complete+ für PlayStation 4 und Switch angekündigt (Herbst 2019). Das Rollenspiel wird englische und japanische Sprachausgabe haben - sowie englische und französische Untertitel.Der Publisher schreibt: "Als die Korruption die Lebensweise im Hades zu zerstören droht, befindet sich Valvatorez an der Spitze einer Revolution. Der ehemalige Tyrann muss neue Verbündete finden, eine Armee rekrutieren und das ein oder andere über über politische Unruhen lernen, wenn er das korrupte Regime stürzen und allen Bewohnern wieder Frieden bringen will. Der Spieler erlebt eine Geschichte von Revolution und Erlösung, die in einem dunklen und gleichzeitig komischen Reich von Vampiren, Werwölfen und anderen teuflischen Einwohnern stattfindet.Letztes aktuelles Video: E3 2019 TrailerEine limitierte Day-One-Edition (A Promise of Sardines) ist geplant.