TT Isle of Man - Ride on the Edge 2: Spritztour im Video

Einen Einblick in die Motorrad-Rennsimulation TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 gibt das folgende Spielszenen-Video. Entwickler KT Racing und Publisher Nacon (ehemals Bigben) versprechen, dass die Motorrad-Physik im Vergleich zum Vorgänger vollständig neu entwickelt wurde, um ein realistischeres Verhalten der Maschinen zu garantieren - einschließlich besserer Kurvenbalance. Auch die verbesserte Fahrerperspektive ist im Clip zu sehen. Das Spiel wird auch "klassische Motorräder" enthalten, darunter die MV Agusta 500 Three, die Norton NRS 588, die Suzuki XR69, die Yamaha TZ 750 und die Ducati 900."In 1978 kehrte 'Mike the Bike' auf die Isle of Man zurück – seine letzte Teilnahme lag elf Jahre zurück – und holte sich auf seiner Ducati 900 den Sieg. Vorbesteller der Retail-Fassung auf einer beliebigen Plattform können diesen ruhmreichen Moment nachempfinden und eine Motorrad-Ikone mit einem speziellen und anspruchsvollen Gameplay erleben (bei teilnehmenden Händlern)", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer 1Nacon: "Die in 1907 geschaffene Tourist Trophy ist das berühmteste Motorradrennen der Welt. Die 61 km lange Strecke mit ihren 260 Kurven ist die weltweit bekannteste Strecke für Straßenrennen. Mit offiziell lizenzierten Fahrern, Motorrädern und Strecken bietet TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 eine neue Physik, sowie einen neuen Karrieremodus für Spieler, die ihre Fertigkeiten weiter verbessern möchten."TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 wird am 20. März 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Einzelhandel erscheinen. Die digitale Fassung ist am 19. März 2020 startklar. Die Switch-Version wird später folgen.