TT Isle of Man - Ride on the Edge 2: Karrieremodus vorgestellt

In einem neuen Video stellen Bigben und KT Racing den Karrieremodus des Motorrad-Rennspiels TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 vor. Dabei begleitet man den fiktiven Rennfahrers James Wilson bei seinen Vorbereitungen für das Rennereignis schlechthin: die Isle of Man Tourist Trophy. Bei der 61 Kilometer langen Strecke mit ihren 260 Kurven gehört die Veranstaltung seit dem ahr 1907 zu den berühmtesten Motorradrennen der Welt.Der Karrieremodus bietet den üblichen Aufbau: Man kann bei Teams anheuern, seinen Rennkalender planen und die Finanzen verwalten. Zudem steigt man bei den 18 Pisten auf die Sättel diverser lizenzierter Superbike- und Supersport-Maschinen, die sich auch mit Upgrades versehen lassen.TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 erscheint am 20. März für PC, PS4 und Xbox One sowohl digital als auch im Handel. Ein Switch-Umsetzung soll später folgen.Letztes aktuelles Video: Vorstellung Karrieremodus