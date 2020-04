TT Isle of Man - Ride on the Edge 2: Termin der Switch-Umsetzung steht

Die Switch-Umsetzung von TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 braucht im Vergleich zu den Umsetzungen für PC, PS4 sowie Xbox One etwas länger und wird laut Nacon (ehemals Bigben) am 15. Mai 2020 erscheinen. Technische Details (Auflösung, fps etc.) über die Switch-Version hat der Publisher aber nicht verraten.Unseren Test des Motorrad-Rennspiels auf PC und Xbox One findet ihr hier . Mit TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 kehren Nacon (Big Ben Interactive) und Kylotonn auf die Insel in der Irischen See zurück, die seit 1907 vor allem für das legendäre Motorrad-Rennen auf der mehr als 60 Kilometer langen Strecke bekannt ist. Zwar wurde die diesjährige Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie jüngst abgesagt, aber für den Test sind wir trotzdem mit Highspeed über den Asphalt gebrettert.Letztes aktuelles Video: Accolades Trailer