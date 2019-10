Budget Cuts 2: Mission Insolvency: Nachfolger des ideenreichen VR-Schleichspiels startet im Dezember - 4Players.de

Das innovative VR-Schleichspiel Budget Cuts 2: Mission Insolvency hat ein Release-Datum für Oculus Rift, HTC Vive und Valve Index bekommen: Auf Steam wurde mittlerweile bekanntgegeben, dass es am 12. Dezember erscheinen wird. Im Nachfolger von Budget Cuts zum Test ) wird man neue und offener wirkende Areale besuchen, in denen sich wiederum neue Robotergegnertypen herumtreiben.Aber man wird auch neue Tools einsetzen können, um die "bösartigen Budgetkürzungen von Transcorp zu stoppen". An dem grundlegenden Spieldesign (VR-Schleichspiel mit vollem Körpereinsatz und Teleportations-Mechanik) wollen die Entwickler nicht rütteln: Nach wie vor schaut man zunächst vorsichtig durch ein Portal, um nicht in die Arme der Wachen zu laufen. Ist die Luft rein, schlüpft man schließlich hindurch. Budget Cuts 2 soll die Geschichte von Budget Cuts abschließen, aber auch ohne Kenntnisse des Vorgängers spielbar sein.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer