Budget Cuts 2: Mission Insolvency: VR-Schleichspiel für Oculus Rift, HTC Vive und Valve Index veröffenlicht - 4Players.de

Das Virtual-Reality-Schleichspiel Budget Cuts 2: Mission Insolvency ist für Oculus Rift, HTC Vive und Valve Index veröffenlicht worden (Preis auf Steam : 24,99 Euro). Im Nachfolger von Budget Cuts zum Test ) wird man neue und offener wirkende Areale besuchen, in denen sich neue Robotergegner herumtreiben.An dem grundlegenden Spieldesign (Schleichen mit vollem Körpereinsatz und Teleportations-Mechanik) wollen die Entwickler nicht rütteln. Nach wie vor schaut man zunächst vorsichtig durch ein Portal, um nicht in die Arme der Wachen zu laufen. Ist die Luft rein, schlüpft man schließlich hindurch. Budget Cuts 2 soll die Geschichte abschließen, aber auch ohne Kenntnisse des Vorgängers spielbar sein. Aber man wird auch neue Tools einsetzen können, um die "bösartigen Budgetkürzungen von Transcorp zu stoppen".Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Produktbeschreibung : "Du hast es lebend aus dem TransCorp-Büro geschafft, musstest aber festzustellen, dass mehr als nur einfache Büroaufgaben von Robotern übernommen wurden. Wird die Menschheit ganz und gar überflüssig gemacht? Es muss etwas getan werden! Neben den Vorteilen, die die ersten Versionen von Budget Cuts so beliebt gemacht haben, bietet Budget Cuts 2 nun zusätzlich eine Vielzahl von Szenarien, Umgebungen, Rätseln und Kämpfen. Budget Cuts 2 beendet das Abenteuer, das du in Budget Cuts begonnen hast. Es ist aber auch ein eigenständiges Spiel, in das du leicht einsteigen kannst. Während du dich bei den ersten Versionen von Budget Cuts verstecken und dem sicheren Tod in deiner gewohnten Büroumgebung nur knapp entkommen konntest, geht es bei Budget Cuts 2 darum, Neuland zu betreten und Dinge selbst in die Hand zu nehmen."