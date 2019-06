eFootball PES 2020: Konami erläutert die Verbesserungen der Spielmechanik - 4Players.de

Ronaldinho 2019 - Leihgabe für 10 Partien

Lionel Messi - Leihgabe für 10 Partien

Premium-Agent (3 Spieler) x 10 Wochen

Vertragsverlängerungen für 3 Spieler x 10 Wochen

PES Legend-Spieler: Ronaldinho 2019

Lionel Messi – Leihgabe für 10 Partien

Premium-Agent (3 Spieler) x 30 Wochen

Vertragsverlängerungen für 3 Spieler x 30 Wochen

Vorbesteller-Inhalte: 1.000 myClub-Münzen; Andrés Iniesta - Leihgabe für 10 Partien; PES 2020-Design (nur für PS4)

Nach der Ankündigung von eFootball PES 2020 für PC (Steam), PS4 und Xbox One im Zuge der E3 2019 hat Konami Digital Entertainment weitere Angaben zu den Verbesserungen der Spielmechanik im Vergleich zum Vorgänger gemacht. Folgende Neuerungen hält der Publisher für erwähnenswert.: Neu in eFootball PES 2020 ist Finesse Dribble, eine fortschrittliche Technik, die es ermöglicht, sich zwischen den Verteidigern mit außergewöhnlicher Agilität hindurchzuschlängeln. Finesse Dribble wurde in enger Zusammenarbeit mit dem weltberühmten Mittelfeldspieler Andrés Iniesta entwickelt und befähigt Spieler mit Fingerspitzengefühl dazu, ihre Konkurrenz durch überlegene Technik und besondere Aufmerksamkeit zu überlisten.: Die Ballannahme ist eine Kunst und jeder Spieler hat seine eigene, einzigartige Art, den Ball zu übernehmen. eFootball PES 2020 präsentiert enorme Verbesserungen in der Funktionsweise, wie Bälle im Spiel verarbeitet werden. Die Fußballspieler zeigen nun eine erhöhte Intelligenz im Umgang mit einem sich nähernden Ball und wählen einen technischen Ansatz, der nicht nur ihrem persönlichen Spielstil entspricht, sondern auch für die jeweilige Spielsituation geeignet ist. Eine Reihe neuer Fertigkeiten wird ebenfalls verfügbar sein; darunter No Touch Control, mit dem der Spieler neben einem ankommenden Ball laufen kann, ohne Kontakt aufzunehmen; und Trick Trap, eine Fähigkeit, mit der eine Laufrichtung vorgetäuscht werden kann, bevor sich der Spieler geschickt in eine andere Richtung abwendet und so den Gegner austrickst.: Die erhöhte Kontextsensitivität bringt ein zusätzliches Maß an Realismus auf das Spielfeld. Das bedeutet, dass sich die Genauigkeit jedes Schusses und jedes Passes eines Spielers in Abhängigkeit seiner Position auf dem Spielfeld ändert, was zu einer tieferen und authentischeren Fußballerfahrung führt.: Es wurden bedeutende Verbesserungen vorgenommen, um die Spannung jener Situationen wiederzugeben, in denen die Verteidiger alles geben, um einen gut ausgeführten Angriff abzuwenden. Zu den Verbesserungen zählen zusätzliche Animationen beim Grätschen, realistischere Animationen, wenn der Ball mit dem Kopf geklärt wird, sowie die Option, mit einem vorsätzlichen Foul eine ansonsten hoffnungslose Situation zu retten.: Erstkontakt-Interaktionen werden nun mit viel mehr Realismus durchgeführt, sodass aufgeweckte Spieler den Weg des Balles besser voraussehen können. Technisch versierte Fußballfans können außerdem von einem fein abgestimmten Ballkontrollsystem profitieren, das es ihnen ermöglicht, den Ball dank des Einsatzes verschiedener Fußbereiche mit mehr Geschicklichkeit zu steuern.: Der individuelle Stil jedes Spielers beeinflusst nun nicht nur die Art und Weise, wie er mit dem Ball umgeht, sondern auch das Verhalten der Spieler um ihn herum. Erhält beispielsweise ein Spieler den Ball, der für seine Dribbling-Fähigkeiten bekannt ist, werden sich seine Teamkollegen ausbreiten, um ihm genügend Raum für einen erfolgsversprechenden Lauf zu geben. Ebenso werden sich die Mitspieler aggressiver positionieren, wenn ein bekannter Spielmacher am Ball ist, und seine erstaunliche Passfähigkeit nutzen.: Der einzigartige Fußballstil von Ronaldinho, der weltweit als einer der unterhaltsamsten Spieler des Sports bekannt ist, kommt in großem Stil zu PES 2020. Die Einführung von mehreren neuen, von Ronaldinho inspirierten Animationen ermöglicht es Spielern, sich wie Ronaldinho über das Spielfeld zu bewegen und Verteidiger mit seinemunvergleichlichen technischen Flair und flinken Bewegungen stehen zu lassen. Dazu gehören auch seine bühnenreifen Erstkontakt-Techniken wie Brust- und Rückenkontrolle."Die Fußballsimulation wird am 10. September 2019 erscheinen. PES 2020 wird als Standard Edition und Legend Edition zur Verfügung stehen.Standard EditionLegend EditionLetztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer