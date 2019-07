eFootball PES 2020: Demo: Probekick startet am 30. Juli mit Editier-Modus - 4Players.de

Wie Konami im Umfeld der PES World Finals in London bekannt gab, wird es am 30. Juli eine Demo zu eFootball PES 2020 geben. Ihr könnt auf dem PC über Steam, auf der Xbox One oder PlayStation 4 mit etwa 14 Teams online oder offline Probe kicken. Auswählbar sind bis auf den FC Barcelona und FC Arsenal bisher lediglich südamerikanische Clubs wie Boca Juniors oder River Plate, aber weitere sollen noch hinzu kommen.Der Editier-Modus soll ebenfalls zum ersten Mal zugänglich sein, so dass man schon vor dem Start die Teams in sechs Ligen anpassen und später in die Vollversion übertragen kann; allerdings wird das wohl nur für PC und PS4 verfügbar sein. Das Fußballspiel erscheint am 10. September für alle oben erwähnten Systeme.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer