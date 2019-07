eFootball PES 2020: Nach Manchester United ist auch der FC Bayern an Bord - 4Players.de

Konami wird in eFootball PES 2020 eine langfristige Kooperation mit dem FC Bayern München eingehen, so dass Stadion, Spieler & Co originalgetreu integriert werden. Erst kürzlich wurde eine ähnliche Kooperation mit Manchester United verkündet und jene mit dem FC Arsenal verlängert. Auf der Seite der deutschen Clubs ist auch der FC Schalke 04 dabei.Am 30. Juli wird es eine Demo zu eFootball PES 2020 geben. Ihr könnt auf dem PC über Steam, auf der Xbox One oder PlayStation 4 mit etwa 14 Teams online oder offline Probe kicken. Das Fußballspiel erscheint am 10. September für alle oben erwähnten Systeme.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer