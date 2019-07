eFootball PES 2020: Partnerschaft mit Juventus FC angekündigt - 4Players.de

Nach Manchester United und dem FC Bayern München hat Konami jetzt eine dritte exklusive Partnerschaft mit einem prominenten Fußball-Club bekannt gegeben: Der Juventus FC gehört ab jetzt ebenfalls zu eFootball PES 2020 und wird voll in das Fußballspiel integriert - angefangen beim Wappen über Trikots bis hin zu der Mannschaft und dem Allianz Stadium."Unsere weitreichende Partnerschaft mit Juventus Turin, einem der größten Teams der Welt, ist ein klares Statement für eFootball PES 2020 – das einzige Konsolen-Videospiel, das die italienische Star-Mannschaft beinhalten wird", freut sich Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development bei Konami Digital Entertainment B.V.. "Unsere Reihe lebt den Slogan "Playing is believing" und so sind wir besonders stolz, dass Juventus Turin an uns und unsere tolle, gemeinsame Zukunft glaubt.""Wir sind besonders stolz auf die Partnerschaft mit Konami", kommentiert Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer von Juventus Turin. "Mit dieser Vereinbarung werden zwei globale Fußball- und Unterhaltungsikonen, PES und Juventus, für die nächsten drei Jahre zusammenarbeiten. Es wird uns ermöglichen, uns leichter mit unseren jüngeren Fans zu identifizieren und unsere Attraktivität sowohl für Sportfans als auch für eSportler zu erhöhen."Desweiteren bestehen weiterhin Kooperationen mit Vereinen wie dem FC Chelsea, FC Schalke 04 und dem FC Barcelona Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer