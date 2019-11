eFootball PES 2020: Mobil-Fassung für iOS und Android veröffentlicht - 4Players.de

Konami hat verkündet, dass sein aktuelles Fußballspiel eFootball PES 2020 ab sofort auch für iOS und Android verfügbar ist - und zwar als Free-to-play-Titel mit In-App-Käufen. Laut Pressemitteilung wird die "Essenz" des Originals genutzt, um das bisher authentischste mobile Fußballerlebnis zu schaffen und die Fusion zwischen eSport und Fußball weiter voranzutreiben."eFootball PES 2020 in der mobilen Version verfügt über einige der größten Fußballklubs und Lizenzen, darunter FC Bayern München, Manchester United, FC Barcelona und Juventus Turin als offizielle Partnerklubs der PES-Reihe – mit Juventus Turin als Exklusivlizenz für KONAMI. Die Partnerschaften bieten den Entwicklern der eFootball PES-Serie einen umfassenden Zugang zu den Stars und Legenden der Vereine und ermöglichen es dem Entwicklungsteam, alle Elemente originalgetreu nachzubilden.Mit eFootball PES 2020 für Mobile können die Spieler ihren Traumkader zusammenstellen und dank neuer Lizenzen wie beispielsweise der italienischen Serie A TIM und der Serie BKT steht ein noch größeres Spielerfeld zur Verfügung. Die Integration von Featured Players aus den Nationalmannschaften hat zudem den Effekt, dass Nutzer von erhöhten Werten der ausgewählter Spielern profitieren, die in echten Partien mit herausragenden Leistungen überzeugen konnten.Durch Verwendung der Unreal Engine 4 baut eFootball PES 2020 in der Mobilversion auf den bahnbrechenden Visuals des letzten Jahres auf und erweitert diese um weitere Highlights wie die verbesserten Grafiken und animierten Sequenzen für Spieler, die neu in das Team stoßen.'Wir sind unglaublich begeistert von eFootball PES 2020 für mobile Endgeräte. Jahrelang waren Fußballsimulationen weitgehend auf Konsolen beschränkt. Mit der Entwicklung von leistungsstarken Handheld-Geräten stellen wir fest, dass wir nun in der Lage sind, unsere Ambitionen für dieses Mobile-Spiel zu verwirklichen', kommentierte Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development bei Konami Digital Entertainment B.V. 'Wir sind sehr daran interessiert, dass sich die mobile Version nicht nur wie ein Aufwärmen des Konsolenspiels anfühlt, sondern wie ein vollwertiges, immersives Spiel. Wir haben wirklich das Gefühl, dieses Ziel erreicht zu haben'"