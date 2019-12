eFootball PES 2020: Lite: Anstoß für die Free-to-play-Variante - 4Players.de

Mit eFootball PES 2020 Lite ist die Free-to-play-Variante des Fußballspiels auf Xbox One veröffentlicht worden. Die PC-Version soll im Laufe des heutigen Tages via Steam folgen. Die Umsetzung für PlayStation 4 erscheint in Europa am 11. Dezember. Optionale Ingame-Käufe (unter anderem die neuen Partnerklub-Kaderpakete) sind verfügbar. Spieler, die von eFootball PES 2020 Lite auf die Vollversion wechseln, können ihre Spielstände auf die Vollversion übertragen.Konami Digital Entertainment: "Die Spieler können an myClub und Matchday teilnehmen sowie Onlinespiele in Echtzeit gegen Besitzer der Vollversion spielen. Zudem können Nutzer von eFootball PES 2020 LITE an zeitlich begrenzten Wettkämpfen teilnehmen und (...) eSport-Gameplay genießen. Lokale Partien sowie Spiele im Koop-Modus stehen Besitzern von eFootball PES 2020 Lite zur Verfügung. Außerdem können die Spieler an eFootball.Open teilnehmen: Spieler aller Leistungsklassen können an diesem Turnier teilnehmen und duellieren sich ausschließlich in 1vs1-Partien. Wie auch in eFootball PES 2020 wird das Turnier über den Matchday-Modus augetragen, wofür während der Anmeldephase einer von zehn Fußballvereinen ausgewählt und dann über die komplette Zeit des Turniers genutzt wird. (...) eFootball PES 2020 Lite verfügt über die größten Vereine und Lizenzen von eFootball PES 2020, einschließlich der offiziellen PES-Partnerklubs FC Bayern, FC Barcelona, Manchester United sowie Juventus - letztgenannter Verein exklusiv für PES."Letztes aktuelles Video: Lite - Launch Trailer