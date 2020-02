eFootball PES 2020: Data Pack 4.0 steht zum Download bereit

Konami hat das "Data Pack 4.0" für eFootball PES 2020 auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Das Update umfasst mehr als 50 überarbeitete Spielergesichter, u.a. von Erling Haaland, Dean Henderson, Wesley Moraes, Wayne Rooney und Zlatan Ibrahimovic. Ebenfalls enthalten sind Updates zu den Klubs der Campeonato Brasileiro Série A, der Toyota Thai League, neue Trikotsätze der brasilianischen Liga und Verbesserungen diverser Schuhmodelle und Spielbälle der französischen Ligue 1 Conforama sowie der dänischen 3F Superliga. 15 neue Schuhmodelle von adidas, Nike, New Balance, Puma und Umbro kommen ebenfalls hinzu.Der Publisher schreibt weiter: "Auch neu im Data Pack 4.0 sind zahlreiche Legenden, die zum myClub-Modus in eFootball PES 2020 hinzugefügt werden. Die nachfolgenden Spieler stehen im Rahmen von In-game-Kampagnen in den nächsten zwei Wochen zur Verfügung: Andrea Pirlo, Giuseppe Bergomi, Iván Córdoba, Gareth Barry, Shay Given, Jan Koller, Rafael van der Vaart und Robbie Keane. (...) Nach der Veröffentlichung der Partnerklub-Kaderpakete im Dezember fügt das Data Pack 4.0 nun einen exklusiven Retro-Trikotsatz für jeden Klub hinzu. Die sieben verfügbaren Partnerklub-Kaderpakete beinhalten vorgefertigte myClub-Teams mit den aktuellsten Spielern, Trainern, Teamtaktiken und einem Theme für den ausgewählten Klub. Diese DLCs sind zu einem Preis von je 4,99 Euro erhältlich."Letztes aktuelles Video: Data Pack 40