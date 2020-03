eFootball PES 2020: Konami feiert 25 Jahre PES sowie 120 Jahre FC Bayern und veröffentlicht Data Pack 5.0

Screenshot - eFootball PES 2020 (PC)

Oliver Kahn (FC Bayern) - Iconic Match: 09.02.2002

Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern) – Iconic Match: 13.06.1981

Giovane Élber (FC Bayern) - Iconic Match: 17.05.2003

Carles Puyol (FC Barcelona) - Iconic Match: 17.05.2006

Xavi Hernández (FC Barcelona) - Iconic Match: 27.05.2009

Andres Iniesta (FC Barcelona) - Iconic Match: 06.05.2009

Konami hat mit den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum von Pro Evolution Soccer begonnen, das am 21. Juli 1995 mit J. League Jikkyou Winning Eleven in Japan seine Premiere gab: "Zum Auftakt der Kampagne führt KONAMI die 'Iconic Moment Series' ein, eine fortlaufende Feier unvergesslicher Momente, die von den größten Fußballern unserer Zeit kreiert wurden.Jeder Iconic Moment Series-Spieler erinnert an ein spezielles Highlight seiner Karriere. Alle Spielerkarten der Serie enthalten ein echtes Foto der ausgewählten Partie sowie dem Zeitraum entsprechende Spielerwerte. Alle Iconic Moment Series-Spieler werden bestimmten Mannschaften zugeordnet und gewähren erhöhte Werte, wenn die Mannschaft dem ausgewählten myClub-Team entspricht."Letztes aktuelles Video: Iconic Moment Series - 25th AnniversaryZum Auftakt erhalten Nutzer von eFootball PES 2020 eine "Iconic Moment Series"-Version von Maradona, die an seine Leistung im spanischen Pokalfinale 1983 für den FC Barcelona erinnern soll:Darüber hinaus sind fortan auch die folgenden "Iconic Moment Series"-Legenden im Rahmen von In-Game-Kampagnen erhältlich sein:Die Kampagne zum 25-jährigen Jubiläum soll das ganze Jahr über mit weiteren neuen Inhalten im Spiel fortgesetzt werden.Außerdem steht das Data Pack 5.0 als kostenloser Download für eFootball PES 2020 auf PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam) bereit. Es enthält über 30 neue und aktualisierte Spielergesichter von Reece James, Brandon Williams, Giovanni Di Lorenzo, Todd Cantwell, Achraf Hakimi u. a. sowie eine Reihe von Fehlerbehebungen, die auf das Feedback der Community zurückgehen. Das offizielle Outfit zum 120-jährigen Bestehen des FC Bayern ist ebenfalls Tei des fünften Datenpakets: