eFootball PES 2020: Nassim Boujellab von Schalke 04 gewinnt internationales Online-Turnier

Aktualisierung vom 28. April 2020, 07:25 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 24. April 2020, 14:10 Uhr:

FC Bayern - Javi Martínez

FC Schalke 04 - Nassim Boujellab

FC Barcelona - Antoine Griezmann

Juventus - Miralem Pjanic

Manchester United - Scott McTominay

Arsenal - Bernd Leno

AC Milan - Rafael Leão

Inter Mailand - Sebastiano Esposito

Celtic FC - Odsonne Edouard

Rangers FC - Greg Stewart

Zenit - Aleksei Sutormin

Screenshot - eFootball PES 2020 (PC) Screenshot - eFootball PES 2020 (PC) Screenshot - eFootball PES 2020 (PC)

Im Finale des #StayHomeWithPES-Turniers in eFootball PES 2020 konnte sich Nassim Boujellab vom FC Schalke 04 mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Bernd Leno vom FC Arsenal durchsetzen und den Turniersieg für sich beanspruchen. Dazu heißt es von Veranstalter Konami: "Mit herausragenden Fähigkeiten auf dem virtuellen Spielfeld überzeugte Bernd Leno, der nach beeindruckenden Leistungen sogar Turnier-Favorit Antoine Griezmann mit 5:1 im Halbfinale besiegen konnte und sich erst im Finale geschlagen geben musste. Schwieriger war dagegen der Weg von Nassim Boujellab, der sich in knappen Partien den Platz im Finale sicherte. Dort war es vor allem die starke Defensivleistung des Spielers vom FC Schalke 04, die am Ende den Titel im #StayHomeWithPES-Turnier bedeutete." Hier die Ergebnisse im Überblick:Nach dem Sieg kommentierte Nassim Boujellab: "Der Wettkampf in eFootball PES 2020 war eine ganz andere Erfahrung als das, was ich an einem Wochenendnachmittag gewohnt bin. Aber ich habe das Turnier wirklich genossen und freue mich, dass es einen Hauch von europäischem Fußball vermitteln konnte. Ich bin sehr froh, gewonnen zu haben." Das komplette Turnier kann über den offiziellen YouTube-Kanal von PES nochmal angesehen werden:Am Sonntag, den 26. April 2020 wird Konami das #StayHomeWithPES-Turnier in eFootball PES 2020 veranstalten, das ab 18:00 Uhr auf dem offiziellen YouTube-Kanal von eFootball PES übertragen wird. Mit dabei sind u. a. Javi Martínez vom FC Bayern München, Antoine Griezmann vom FC Barcelona sowie Miralem Pjanic von Juventus Turin. "Ich bin ein großer PES-Fan", so Pjanic. "Ich freue mich darauf, bei diesem Turnier dabei zu sein und das Spiel auf einer solchen Bühne zu spielen. Es wird ein Riesenspaß werden. Für mich auf jeden Fall."Das erste Spiel von Miralem Pjanic wird das Viertelfinale gegen den Sieger der Partie zwischen Celtic-Stürmer Odsonne Edouard und dem Schalker Spieler Nassim Boujellab sein. Ebenfalls im Viertelfinale steht Sebastiano Esposito von Inter Mailand, der dort auf Scott McTominay von Manchester United trifft. "Ich kann es kaum erwarten, meine Fähigkeiten in PES gegen einige meiner Lieblingsspieler unter Beweis zu stellen", so Scott McTominay. "Ich habe ein Finale gegen Antoine Griezmann vor Augen. Er mag ein Weltmeister sein, aber für mich ist er nicht bereit!"Hier alle Turnierteilnehmer im Überblick:Letztes aktuelles Video: Iconic Moment Series - 25th Anniversary