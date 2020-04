eFootball PES 2020: Online-Turnier mit Javi Martínez, Antoine Griezmann und Miralem Pjanic angekündigt

FC Bayern - Javi Martínez

FC Schalke 04 - Nassim Boujellab

FC Barcelona - Antoine Griezmann

Juventus - Miralem Pjanic

Manchester United - Scott McTominay

Arsenal - Bernd Leno

AC Milan - Rafael Leão

Inter Mailand - Sebastiano Esposito

Celtic FC - Odsonne Edouard

Rangers FC - Greg Stewart

Zenit - Aleksei Sutormin

Screenshot - eFootball PES 2020 (PC) Screenshot - eFootball PES 2020 (PC)

Am Sonntag, den 26. April 2020 wird Konami das #StayHomeWithPES-Turnier in eFootball PES 2020 veranstalten, das ab 18:00 Uhr auf dem offiziellen YouTube-Kanal von eFootball PES übertragen wird. Mit dabei sind u. a. Javi Martínez vom FC Bayern München, Antoine Griezmann vom FC Barcelona sowie Miralem Pjanic von Juventus Turin. "Ich bin ein großer PES-Fan", so Pjanic. "Ich freue mich darauf, bei diesem Turnier dabei zu sein und das Spiel auf einer solchen Bühne zu spielen. Es wird ein Riesenspaß werden. Für mich auf jeden Fall."Das erste Spiel von Miralem Pjanic wird das Viertelfinale gegen den Sieger der Partie zwischen Celtic-Stürmer Odsonne Edouard und dem Schalker Spieler Nassim Boujellab sein. Ebenfalls im Viertelfinale steht Sebastiano Esposito von Inter Mailand, der dort auf Scott McTominay von Manchester United trifft. "Ich kann es kaum erwarten, meine Fähigkeiten in PES gegen einige meiner Lieblingsspieler unter Beweis zu stellen", so Scott McTominay. "Ich habe ein Finale gegen Antoine Griezmann vor Augen. Er mag ein Weltmeister sein, aber für mich ist er nicht bereit!"Hier alle Turnierteilnehmer im Überblick:Letztes aktuelles Video: Iconic Moment Series - 25th Anniversary