eFootball PES 2020: Herausforderungen und Belohnungen zur UEFA Euro 2020 angekündigt

UEFA EURO 2020 Matchday: Vom 13. Juli bis zum 23. August

Spezielle Login-Kampagne: Vom 6. Juli bis 27. Juli sowie vom 9. Juli bis zum 27. Juli

UEFA EURO 2020 Matchday "Rate den Sieger"-Kampagne: Ab dem 11. August

POTW - UEFA EURO 2020: Ab Anfang August

Featured Players der Nationalmannschaften: 6. Juli bis 23. Juli

Legenden: Europäische Nationalmannschaften: 9. Juli bis 27. Juli

Spezielle Login-Kamapagne zwischen dem 6. Juli und dem 27. Juli für einen wöchentlichen Bonus in Höhe von 300 myClub-Münzen mit einer maximalen Anzahl von 900 myClub-Münzen. Während der Zeit vom 9. Juli bis 27. Juli wird regelmäßiges Einloggen mit EURO-Legenden als Geschenk belohnt.

Die Auswahl der Nationalmannschaften beinhaltet insgesamt neun Länder, drei pro Woche:

England, die Niederlange und Russland vom 6. Juli bis 9. Juli Belgien, Frankreich und Italien vom 13. Juli bis 16. Juli Spanien, Deutschland und Portgual vom 20. Juli bis 23. Juli

LEGENDEN der europäischen Nationalmannschaften beinhalten Spieler, die in ihrer Vergangenheit an UEFA EURO-Turnieren teilgenommen haben. Beginnen wird die Kampagne am 2. Juli bis die ersten Matchday-Events starten.

Screenshot - eFootball PES 2020 (PC, PS4, One, Android, iPad, iPhone) Screenshot - eFootball PES 2020 (PC, PS4, One, Android, iPad, iPhone)

Vom 13. Juli bis zum 23. August 2020 wird Konami verschiedene Kampagnen zum "UEFA EURO 2020"-DLC in eFootball PES 2020 veranstalten, während der es zahlreiche Herausforderungen und Belohnungen geben wird:Dazu heißt es vom Veranstalter: "Das Highlight der Kampagnen, der Matchday zur UEFA EURO 2020, orientiert sich am ursprünglichen Spielplan des Turniers und bietet bis zu drei Spiele pro Tag, die jeweils im Online-Matchdaymodus ausgetragen werden. Die teilnehmenden Spieler wählen jeweils eine Nationalmannschaft, die sie für diesen Zeitraum unterstützen. Die individuellen Leistungen der Spieler entscheiden darüber, welches Team die Begegnung gewinnt und ins Achtelfinale - und darüber hinaus - aufsteigt. Das Turnier beginnt klassich mit der Gruppenphase und endet im großen Finale.Einen zusätzlichen Anreiz zur Teilnahme am Online-Event bietet die UEFA EURO 2020 Rate-den-Gewinner-Kampagne, bei der die Spieler tippen können, welche Mannschaft den Matchday für sich entscheiden kann. Vom 11. bis 13. August wird das ausgewählte Team für den jeweiligen Matchday zeitgleich auch der Siegertipp. Insgesamt 100 Millionen myClub-Münzen werden zu gleichen Teilen unter allen Gewinnern aufgteilt, die das Ergebnis des Finales am 23. August richtig vorhersagen. Weitere Einzelheiten werden zeitnah bekannt gegeben.POTW-Spieler - UEFA EURO 2020, die ab Anfang August starten, werden durch ihre In-game-Leistungen im Matchday-Modus und durch die Häufigkeit ihrer Verwendung bestimmt."Zusätzliche Kampagnen-Informationen: