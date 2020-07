eFootball PES 2020: Update mit neuen Saison-Daten? eFootball PES 2021 Season Update entdeckt

Im Microsoft Store ist das eFootball PES 2021 Season Update entdeckt worden. Allem Anschein nach handelt es sich hierbei um eine aktualisierte Version von eFootball PES 2020 (September 2019) mit vielen Team- und Spieleraktualisierungen zur neuen Saison. Auch der UEFA-EURO-2020-Modus, der nachträglich als kostenloses Update für PES 2020 veröffentlicht wurde, ist enthalten. Am eigentlichen Spielgeschehen wird das eFootball PES 2021 Season Update aber nichts ändern. Beschreibung : "Dieses Produkt ist eine aktualisierte Ausgabe von eFootball PES 2020 (veröffentlicht im September 2019) und enthält die aktuellsten Spielerdaten und Vereinskader. Hinweis: Die Kader für manche Ligen werden erst nach Veröffentlichung aktualisiert. (...) Das eFootball PES 2021 Season Update bietet dasselbe preisgekrönte Gameplay wie das letztjährige eFootball PES 2020 sowie zahlreiche Team- und Spieleraktualisierungen zur neuen Saison. Außerdem ist der UEFA EURO 2020-Modus enthalten (...) Die neusten Daten für bestimmte lizensierte Ligen und Mannschaften sind nur per Aktualisierung nach der Veröffentlichung verfügbar. Sie benötigen eine Internetverbindung, um diese Aktualisierung herunterzuladen. (...) Aufgrund des fortwährenden Präsenz von COVID-19 kommt es in bestimmten Fußball-Ligen und/oder -turnieren zu Regeländerungen. Es besteht also die Chance, dass die Regeln im Spiel die tatsächlichen Regeln nicht genau wiederspiegeln. Andere Änderungen zu Ligen und Turnieren können ebenfalls ohne Vorankündigung in zukünftigen Updates vorgenommen werden."Konami hat das eFootball PES 2021 Season Update bisher nicht offiziell angekündigt.Letztes aktuelles Video: Iconic Moment Series - 25th Anniversary