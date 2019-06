The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: Nachfolger zu The Legend of Zelda angekündigt - 4Players.de

Efraim Långstrump hat geschrieben: ? Heute 10:28 Ultima89 hat geschrieben: ? Heute 10:22 Was zählt, ist berechtigte Kritik. Was zählt, ist berechtigte Kritik. Die sucht man meist mit der Lupe.

Es wird lieber mit Superlativen inflationär um sich geworfen, um die eigene Meinung zu bekräftigen - "totaler Müll, angeblich das perfekte Spiel, alle meine Freunde haben gesagt" usw usw

Nein, tut man nicht. Du willst die berechtigte Kritik nur nicht wahrnehmen. Alleine hier in diesem Kommentarbereich ist fast jeder Beitrag mit Verbesserungsvorschlägen "also known as" Kritik gefüllt. So ziemlich jeder wünscht sich beispielsweise eine Überarbeitung des Waffensystems und klassische Dungeons zurück. Du musst einfach nur lesen.