The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: Sprachaufnahmen abgeschlossen, Release nicht mehr fern?

Die Entwicklungsarbeiten an The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 scheinen gut voran zu gehen. Darauf lässt zumindest die Aussage der beiden spanischen Synchronsprecher Marc Navarro und Nerea Alfonso (Zelda) schließen, die nach Angaben von DualShockers in einem spanischen Podcast verkündeten, dass sie die Sprachaufnahmen für das Action-Adventure gerade abgeschlossen hätten.Von Nintendo selbst gibt es allerdings immer noch keine konkreten Angaben zur geplanten Veröffentlichung. Die Gerüchteküche ging einmal davon aus, dass Breath of the Wild 2 noch in diesem Jahr erscheinen könnte. Tatsächlich ist noch nicht viel davon bekannt, was Nintendo in der zweiten Jahreshälfte und zum Weihnachtsgeschäft auffahren will. Andere Quellen behaupteten, dass der Titel erst im nächsten Geschäftsjahr und damit frühestens im April 2021 veröffentlicht wird.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer