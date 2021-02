The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: Hat ein Händler aus Österreich den Releasezeitraum verraten?

THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD 2

SHIN MEGAMI TENSEI 3 NOCTURNE HD REMASTER



According to Austrian retailer Gameware:

-Shin Megami Tensei 3 HD will release in May 2021

-Zelda BOTW 2 would release during the 2nd quarter of 2021 (calendar year or fiscal year?)#Zelda #SMT pic.twitter.com/UM377DZWWo



— 🌟 Ezereal 🌟 #Nintendo (@So_Ethereal) January 29, 2021

Noch immer hält sich Nintendo mit Informationen zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 zurück - auch, was den geplanten Veröffentlichungstermin angeht. Glaubt man den Angaben beim Gameware.at , die bei Reddit thematisiert und u.a. von Gamesradar aufgegriffen wurden, wird man aber nicht mehr lange auf das neuen Open-World-Abenteuer von Link warten müssen: Demnach erscheint Breath of the Wild 2 im zweiten Quartal 2021, also zwischen April und Juni. Selbst wenn sich die Angabe auf das Geschäftsjahr beziehen sollte, wäre es schon zwischen Juli und September soweit.Selbstverständlich sind Händlerangaben oft mit Vorsicht zu genießen, da oft irgendwelche Platzhalter genutzt werden. Im Fall von Gameware.at muss jedoch angemerkt werden, dass der Händler in der Vergangenheit bereits häufiger die richtigen Termine gelistet hatte, bevor sie von den Herstellern offiziell verkündet wurden. Mittlerweile scheint Gameware seine ursprüngliche Angabe aktualisiert zu haben und gibt nur noch grob das Jahr 2021 als Erscheinungstermin an, was wieder mehr für einen typischen Platzhalter spricht.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer