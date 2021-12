The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (Arbeitstitel): Wie stehen die Chancen für eine TGA-Premiere?

Heute Nacht um 2:00 Uhr deutscher Zeit findet bekanntermaßen die diesjährige Ausgabe von "The Game Awards" statt. Für dieses Event sind zahlreiche Ankündigungen, Präsentationen und Überraschungen geplant. Entsprechend kräftig köchelt die Gerüchteküche. So mancher Fan rechnet beispielsweise mit einem Auftritt von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 . Doch ist diese Hoffnung überhaupt berechtigt?Zumindest wenn es nach den beiden Insidern "Nate the Hate" und Jeff Grubb geht, sollte man die Erwartungen diesbezüglich lieber nicht allzu hoch ansetzen. Bei ihrer jüngsten Podcast-Episode kam das Duo unter anderem auch auf Breath of the Wild 2 zu sprechen. Demnach sei es sehr unwahrscheinlich, dass es bei The Game Awards 2021 irgendetwas von dem Nintendo-exklusiven Spiel zu sehen geben wird. Für die Fans würde stattdessen eine deutlich längere Wartezeit bevorstehen, denn mit einer Präsentation der nächsten Zelda-Episode sei ihrer Einschätzung nach nicht vor der nächsten E3 zu rechnen. Diese findet jedoch erst im Juni 2022 statt.Ob das Duo letztendlich Recht behält, wissen wir spätestens in den frühen Morgenstunden des 10. Dezembers. Die Erklärungen klingen jedoch durchaus plausibel. Zwar hatte Nintendo bereits angedeutet, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 im Jahr 2022 zu veröffentlichen. Eine ausführlichere Präsentation zum aktuellen Zeitpunkt käme dann aber doch etwas früh.Letztes aktuelles Video: E3 2021 Teaser mit Spielszenen