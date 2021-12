The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (Arbeitstitel): Neue Infos in Nintendo-Patenten aufgetaucht

Zuletzt war es um The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sehr ruhig geworden. Zwar gab es im Vorfeld der diesjährigen Ausgabe von The Game Awards einige Spekulationen rund um eine mögliche Präsentation. Diese haben sich jedoch nicht bewahrheitet. Doch nun gibt es zumindest ein indirektes Lebenszeichen inklusive neuer Details.Diese stammen aus einigen Patenten von Nintendo, die auf der Webseite der World Intellectual Property Organization (kurz: WIPO) zu finden sind. Die Patente an sich sind zwar bereits einige Monate alt, sind jedoch erst jetzt aufgefallen . Darin lassen sich Informationen zu einigen Gameplay-Mechaniken in der Fortsetzung zu Breath of the Wild finden. Einige davon sind bereits aus dem E3-Trailer dieses Jahres bekannt. Dazu zählen die Zeitmanipulation in Verbindung mit bestimmten Gegenständen sowie das "Hindurchschlüpfen" bei Plattformen.Neu hingegen sind die Detail zu einem System rund um den freien Fall: Wie dem entsprechenden Patent zu entnehmen ist, wird die Spielfigur in Breath of the Wild 2 nicht nur rückwärts in die Tiefe stürzen, sondern während des Fallens auch einige Aktionen durchführen können. Dazu zählt der Einsatz von Bögen und anderen Waffen, was einige neue Gameplay-Mechaniken ermöglichen dürfte.Nintendo selbst schweigt sich zu den Patenten und den damit verbundenen Informationen bisher aus. Auch ein konkreter Release-Termin steht weiterhin nicht fest, die Veröffentlichung als Exklusivtitel für Nintendo Switch ist vage für das Jahr 2022 geplant.Letztes aktuelles Video: E3 2021 Teaser mit Spielszenen