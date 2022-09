The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Termin und neuer Name für Breath of the Wild 2

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 heißt nicht länger so: Das heiß erwartete Switch-Game trägt ab jetzt den Namen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) . Und es erscheint am 12. Mai 2023.Dieser Paukenschlag am Ende der just abgelaufenen Nintendo-Direct-Präsentation hat gesessen. Kurz bevor der letzte Vorhang fiel startete ein Trailer: Mysteriöse Hieroglyphen, schöne Musik – und dann trat Link durch eine dicke Tür an die frische Luft. Der spitzohrige Superstar stürmt ins Freie und springt hinab in eine Wolkenwelt – da werden Erinnerungen an Skyward Sword wach. Das könnt ihr natürlich auch selbst sehen, im Video unten – der Time-Code ist schon eingestellt für euch...Ein mysteriöses Spielelement, kurze Kletterpassagen und einen Ritt auf einem riesenhaften Gleiter später ist der Spaß auch schon vorbei. Fehlen noch: Termin und Name. Aus dem Projekt-Titel Breath of the Wild 2 wird Tears of the Kingdom – klingt schön und traurig zugleich. Und das Spiel hat endlich einen konkreten Release-Termin: Im nächsten Mai ist es soweit, und zwar am zwölften des Wonnemonats. Natürlich exklusiv auf der Switch.