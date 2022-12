The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Promo-Material liefert neue Details zur Spieleranzahl

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Höchstwahrscheinlich kein Multiplayer- oder Koop-Modus

Welche Online-Einbindung könnte Tears of the Kingdom haben?

Bis Recke Link endlich auch die Wolken über Hyrule erkunden kann, dauert es noch ein bisschen: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint schließlich erst am 12. Mai 2023.Mit Informationen über das lang ersehnte und mehrfach verschobene Sequel zum gefeierten Nintendo Switch-Launch-Titel von 2017 hält man sich bislang leider bedeckt, abseits von drei kurzen Trailern sitzen Zelda-Fans daher auf dem Trockenen. Nun ist jedoch eine Promo-Broschüre aufgetaucht, die nicht nur Informationen zur Spieleranzahl verrät, sondern auch die Nutzung vom Online-Service auflistet.Entdeckt hat das Werbematerial ein Spieler im niederländischen Elektronikfachhandel und veröffentlichte ein Foto davon auf Reddit. Zu sehen ist eine rechteckige Broschüre, die bereits bekannte Screenshots des Spiels zeigt und ein paar Gebrauchsdetails verrät – die Spieleranzahl zum Beispiel. So soll Tears of the Kingdom sowohl im Handheld- und Tabletop-Modus als auch am Fernseher nur alleine spielbar sein.Multiplayer oder gar einen lokalen Koop-Modus wird der Nachfolger von Breath of the Wild allem Anschein nach also nicht enthalten, obwohl einige Fans aufgrund der gemeinsamen Erkundung von Link und Zelda im ersten Trailer zum Spiel darauf gehofft hatten. Wie einige Kommentarschreiber auf Reddit anmerken, sei die Zahl auf der Broschüre aber noch kein KO-Kriterium, schließlich sei auf der Verpackung von Splatoon 3 beispielsweise ebenfalls nur eine „1“ angegeben.Die ist allerdings mit einem Sternchen markiert, das auf einen Zusatz verweist. Dort ist die Rede von der Möglichkeit zum Online-Multiplayer sowie lokaler Mehrspielermöglichkeiten – mehrere Konsolen für letzteres vorausgesetzt. Auf der Broschüre zu Tears of the Kingdom fehlt ein solcher Hinweis, auch der nächste Zelda-Ableger wird also höchstwahrscheinlich auf Mehrspieler-Eskapaden verzichten.Im Zuge dessen stimmt natürlich die Angabe der Nintendo Switch Online-Funktionalität nachdenklich, schließlich wird Nintendos Online-Service auch für Multiplayer genutzt. Die logischste Konsequenz wären Cloud-Saves, die nicht nur für fast alle First-Party-Titel der japanischen Spieleschmiede nutzbar sind, sondern auch angesichts Links Höhenflügen in Tears of the Kingdom thematisch passen würden.Weil die niederländische Aufschrift über dem Logo übersetzt bedeutet „Hol mehr aus deiner Nintendo Switch heraus“, spekulieren einige in den Kommentaren über einen möglichen DLC. Bereits Breath of the Wild erhielt mit den legendären Prüfungen und der Ballade der Recken zwei kostenpflichtige Erweiterungen. Was genau die Einbindung von Switch Online für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bedeutet, erfahren wir dann wohl spätestens am 12. Mai 2023.