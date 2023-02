The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Neuer Trailer beeindruckt mit Fahrzeugen und Collector's Edition

Zelda: Tears of the Kingdom – Düstere Wolken am Hoffnungs-Horizont

Das steckt in der Collector’s Edition von Zelda: Tears of the Kingdom





Eine Collector's Edition von The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom erscheint am 12.05. Informationen zur Verfügbarkeit erhaltet ihr im örtlichen teilnehmenden Einzelhandel. pic.twitter.com/zFa0kl0y8u



— Nintendo DE (@NintendoDE) February 8, 2023

Wenig überraschend, aber dennoch sehr erfreulich, meldete sichbei der gestrigen Nintendo Direct mit einem neuen Trailer zurück.Wie üblich war die heiß erwartete Open World-Fortsetzung das „One more thing“ am Ende der Show, glänzte dafür aber auch mit einem ausführlichen neuen Gameplay-Trailer und der Enthüllung einer. Neben einem Story-Anriss konnten sich Fans vor allem über neu gezeigte Gegner und innovative Vehikel freuen.Während viele Fans den Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hoffnungsvoll erwarten, sieht es für Protagonist Link deutlich düsterer aus: Im neuen Trailer ziehen finstere Wolken auf und der Blutmond scheint die ohnehin schon garstigen Bokoblins sowie frische Kreaturen wie Riesenrobotern und Flugsauriern zu furchterregenden Gegnern zu machen.Noch gefährlicher ist die anscheinend bevorstehende Wiedergeburt von Ganon, den Link in Breath of the Wild doch gerade erst besiegt hatte. Sogar Prinzessin Zelda verliert angesichts dieser Bedrohung jede Spur von Optimismus: „Link, er ist so mächtig. Selbst du kannst ihn nicht schlagen.“ Gut, dass Spieler ab dem 12. Mai in die Rolle des Recken schlüpfen und die Hoheit von Hyrule eines Besseren belehren können.Dabei stehen ihnen natürlich jede Menge neue Spielzeuge zur Verfügung, darunter ein neues Fortbewegungsmittel: Mit einem per Shieka-Tafel gesteuerten Fahrzeug könnt ihr nun noch schneller über Stock und Stein reisen und der Trailer scheint bereits anzudeuten, dass ihr hier ganz eure Kreativität ausleben könnt.Bei seiner Reise hoch in die Wolken scheint Link aber auch neue Waffen zu finden wie beispielsweise eine Schleuder und eine neue Art von zielsuchender Munition, die sich vor allem gegen fliegende Gegner als nützlich erweisen könnte. In der Praxis ausprobieren könnt ihr die Vehikel und andere Neuerungen dann, wenn The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für dieerscheint.Auch wenn das mit einemnicht bestätigt wurde, enthüllte Nintendo eine Collector’s Edition zu Links nächstem Abenteuer. Die erscheint natürlich zeitgleich mit der Standard-Version sowie der ebenfalls angekündigten neuen Link-Amiibo und sollkosten. Ein Euro-Preis ist noch nicht bekannt, dürfte aber ähnlich ausfallen.Für den stolzen Preis bekommt ihr neben dem Spiel auch ein Steelbook, ein vierteiliges Pin-Set, ein Stahlposter mit dem Cover des Spiels sowie ein Artbook, dessen Seitenzahl aber nicht genannt wurde. Verfügbar soll die Collector’s Edition von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dann nicht nur im My Nintendo Store, sondern glücklicherweisesein – Fans dürften angesichtsberuhigt aufatmen.