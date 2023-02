The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Nintendo gibt Statement zur Preiserhöhung ab

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zum Premium-Preis: Nintendo erklärt den Hintergrund

Bei OTTO aktuell noch zum günstigeren Preis vorbestellbar

Mit einem brandneuen Trailer zu, der gestern auf der Nintendo Direct präsentiert wurde, starten auch endlich die Vorbestellungen.Dabei stach sofort ein entscheidendes Detail ins Auge: Statt dem zumeist für neue Nintendo Switch-Spiele verlangten Preis von 59,99 Euro knöpft euch die japanische Spieleschmiede für das-Sequel ganze zehn Euro mehr ab.Weniger überraschend dürfte die Preiserhöhung für Spieler aus Europa sein, immerhin reiht sich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom damit in die Riege der wenigen Nintendo Switch-Titel ein, für die von vornherein ein etwas höherer Preis angesetzt war. Neben seinem Vorgänger, Breath of the Wild, findet sich ein weiteres Beispiel unter anderem in, das zu seinem Release ebenfalls etwa zehn Euro teurer war als andere Titel.In den Vereinigten Staaten sorgte die plötzliche Preiserhöhung hingegen für Diskussionsstoff, ging man hier doch nicht von einer derartig hohen Summe aus. Währenddessen wurden diverse Angebote von US-amerikanischen Retail-Händlern wieder von den Webseiten genommen, um den zunächst vermuteten, günstigeren Preis nachträglich anzupassen.Das Portal Game Informer wollte es genauer wissen und hakte einmal selbst beim Spielehersteller nach. Demnach erklärte ein offizieller Sprecher von Nintendo, dass es sich hierbei keineswegs um einen neuen Richtwert für die kommenden Switch-Titel handelt. Viel eher entscheide man auch weiterhin von Spiel zu Spiel, für welchen Preis man den Titel anbieten möchte. Weitere,, wird es also auch weiterhin zum klassischen Preis von 59,99 Euro im eShop geben.Während ihr im hauseigenen Store von Nintendo und bei diversen Anbietern wie Amazon, MediaMarkt und Co. auch hierzulande den Premium-Preis bezahlt, gibt es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in ausgewählten Shops noch immer zum Switch-üblichen Angebot von 59,99 Euro zu haben. Beispielsweise beim Versandhändler OTTO, wo ihr den Titel ebenfalls bereits vorbestellen könnt:Was uns mit dem heißersehnten Nachfolger des gefeierten Breath of the Wild erwartet, ist bislang allerhöchstens schemenhaft bekannt.gewährt uns jedoch immerhin ein paar brandneue Einblicke in das kommende Open World-Abenteuer. Der Switch-exklusive Titel erscheint im Übrigen am 12. Mai 2023 für den Handheld-Hybriden.