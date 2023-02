The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Alle Infos samt Release, Story und Gameplay

Wann und für welche Plattform erscheint The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Was steckt in der Standard-Version und Collector's Edition?

Worum geht es in der Story von Tears of the Kingdom?

Was wissen wir über das Gameplay?

Standard-Version, Collector’s Edition und Amiibo-Figur





Eine Collector's Edition von The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom erscheint am 12.05. Informationen zur Verfügbarkeit erhaltet ihr im örtlichen teilnehmenden Einzelhandel. pic.twitter.com/zFa0kl0y8u



— Nintendo DE (@NintendoDE) February 8, 2023

Die Story: Worum geht es in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Über den Wolken von Hyrule muss das Gameplay wohl grenzenlos sein

Viele Fragen, wenig Antworten

Leaks und Gerüchte: Limitierte Nintendo Switch OLED und Online-Funktionen

Link stürzt sich in das Wolkenmeer und wir uns dem Release von Tears of the Kingdom entgegen. Quelle: Nintendo

Heute in drei Monaten ist es endlich soweit: Dann stehtauf der Matte und erscheint damit mehr als sechs Jahre nach dem beliebten Vorgänger.Diese und weitere Fragen wollen wir im Folgenden klären, denn bei dem ein oder anderen dürften angesichts der langen Wartezeit sicherlich die Erinnerungen an Trailer und wichtige Infos zum nächsten Ausflug nach Hyrule verblasst sein. Wir bereiten euch also schon einmal auf den baldigen Release vor, damit ihr genug Zeit habt, alle offiziellen Infos sowie Leaks und Gerüchte zu Tears of the Kingdom zu verdauen.Die beiden wichtigsten Informationen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sind glücklicherweise schon seit einiger Zeit bekannt: Derund die. Als Exklusiv-Titel erscheint Links neues Abenteuer wenig überraschend ausschließlich auf der, und zwar– vorausgesetzt, das japanische Unternehmen zaubert keine plötzliche Verschiebung mehr aus dem Hut.Für Vorfreude sorgte, die nicht nur den Release-Termin von Tears of the Kingdom noch einmal bestätigte, sondern auch eineenthüllte. Die erscheint parallel zur Standard-Version und hat einige Extras im Gepäck, die aber natürlich auch einen preislichen Aufschlag bedeuten. Einen Euro-Preis gibt es noch nicht, in der USA kostet die Collector’s EditionDafür serviert euch Nintendo zusätzlich zum Spiel eine Steelbook-Hülle, ein vierteiliges Pin-Set, ein Stahlposter mit dem Artwork der Verpackung sowie ein Artbook mit Konzeptzeichnungen, aber ohne Seitenzahl. Nicht enthalten ist hingegen die frisch angekündigte, die den Recken mit seinem neuen Arm zeigt. Wer mit dem Merchandise nichts anfangen kann, bekommt das Spiel ohne Beilagen fürViel bekannt ist über die Geschichte von Zelda: Tears of the Kingdom noch nicht, aus den bisherigen Trailern lassen sich aber immerhin schon erste Ansätze zusammenpuzzeln. So steht offenbar diebevor, den Link am Ende voneigentlich in einen ewigen Schlummer geschickt hat.Tragischerweise ist der alteingesessene Antagonist nicht die einzige Bedrohung: Der im letzten Trailer sehr präsentehat bekannte und neue Kreaturen Hyrules nicht nur mit einem Extra-Horn ausgestattet, sondern auch zunehmend aggressiv gemacht. Link sieht sich einer Armee gegenüber, die so gewaltig ist, dass selbst Prinzessin Zelda ihre Hoffnung verliert.Der mutige Blondschopf mit den langen Ohren gibt natürlich trotzdem nicht auf und sucht nach Mitteln und Wege, um Hyrule wieder einmal vor dem Untergang zu retten. Da daszerstört und damit für diese Aufgabe nicht mehr von Nutzen zu sein scheint, muss Link sich etwas Neues einfallen lassen und begibt sich hoch oben in den Himmel.Dort erwarten ihn nicht nur ein neuer Arm mit ungeahnten Kräften, sondern auch jede Menge neue Spielereien, die vermutlich auf frischen Technologien und Möglichkeiten für diebasieren. Schon im Teaser-Trailer von der E3 2021 verriet man uns, dass Link nun offenbar in der Lage ist, die Zeit zurückzuspulen und durch feste Oberflächen hindurchzugleiten.Im aktuellen Video bekam die neuartige Technologie, die vorher bereits mit einem riesigen Hoverboard angedeutet wurde, nochmal einen Platz im Rampenlicht. In Form von einem mit Turbinen angetriebenen Gleiter sowie einemzeigen sich bisher unentdeckte Talente, die Link in Tears of the Kingdom offenbar aus der Shieka-Tafel herauskitzeln kann.Im vergangenen Trailer waren aber auch noch einigezu sehen, die dem stummen Recken beim Kampf gegen die neue Bedrohung helfen dürften, darunter unter anderem zielsuchende Munition und ein Mini-Katapult. In Sachen Gameplay erwarten euch also offenbar neue Shieka-Tafel-Funktionen, neue Waffen und natürlich neue Gegner, an denen ihr euer frisch erworbenes Spielzeug ausprobieren könnt.Was einigen Fans aufgefallen ist und: Bislang fehlt für vieles Gezeigte der Kontext. Klar, Ganon scheint wieder zum Leben zu erwachen und irgendeine böse Macht verwandelt die Fauna von Hyrule in blinde Berserker. Außerdem bekommt Link eine Reihe an neuen Spielzeugen und erkundet fliegende Inseln im Himmel.Aber warum das reichen soll, um ein Sequel mit dem Namen Tears of the Kingdom zu sein undfür Breath of the Wild, das geht aus den bisherigen Trailern noch nicht so richtig hervor. Vieles wirkt zum gegenwärtigen Zeitpunkt daher noch ein wenig zusammengewürfelt, weshalb Nintendo in dieser Hinsicht in den nächsten drei Monaten bis zum Release hoffentlich noch ein paar Antworten liefert.Die gibt es hoffentlich ebenfalls bezüglich aufgetauchter, von denen in den letzten Wochen und Monaten schon wieder einige angespült worden sind. So überlegen Fans aufgrund eines Fotos von angeblichem Promo-Material, in welcher Hinsichteingebunden sein könnte – obwohl das Spiel dort gleichzeitig als Singleplayer-Titel eingeordnet wird.Ebenfalls interessant: Einigen Bildern zufolge soll es zum Launch des neuen Zelda-Ablegers eingeben. Mit weiß, gold und grün präsentiert sich das in den zentralen Farben des Spiels. Ob diese limitierte Version tatsächlich erscheinen wird und wenn ja, wann und zu welchem Preis: Das weiß aktuell nur Nintendo.Falls neue Leaks auftauchen oder die bereits bekannten bestätigt werden, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden und aktualisieren diesen Artikel entsprechend. Das gleiche gilt für alle offiziellen Informationen, die in den nächsten drei Monaten bis zum Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom noch veröffentlicht werden.