The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Artbook-Leak streut zahlreiche Spoiler im Internet

Zelda: Tears of the Kingdom – Größtenteils nur optische Spoiler

Weitere Leaks & Gerüchte zu Tears of the Kingdom

Wer bereits gespannt wie ein Flitzebogen auf den Release vonwartet, der sollte die nächsten drei Monate lieber mit Scheuklappen im Internet surfen.Offenbar hat es nämlichin die Hände eines Fans geschafft, der prompt zahlreiche Scans auf Discord und Reddit veröffentlichte und damit natürlichverteilte. Der 204 Seiten schwere Wälzer enthält Bilder zu Kostümen, Waffen und Charakteren und liefert den ein oder anderen Hinweis auf Gameplay-Features.Weil die Version des Artbooks von Zelda: Tears of the Kingdom auf Japanisch ist, tun sich Fans außerhalb des Lands der aufgehenden Sonne natürlich schwer mit der Entzifferung, was angesichts der Spoilervermeidung zumindest ein Vorteil ist: Die reinen Bilder sind auf den ersten Blick damit nämlich nicht besonders informativ.Die Texte darunter gehen oft aber auch nicht über reine Beschreibungen heraus, weshalb sich der Schweregrad des Leaks für Fans in Grenzen hält – Nintendo dürfte natürlich trotzdem mehr als gefrustet über die unfreiwillige Infoladung fast drei Monate vor Release sein. Demnach ist man auch auf Reddit schon fleißig dabei, alle Bilder peroffline zu nehmen.Ein heißeshat sich derweil trotzdem schon verbreitet: Der Insider Jeff Grubb hat eines der Bilder auf Twitter geteilt, auf dem ein Ingame-Dokument mit verschiedenen Tageszeiten und Waffenarten zu sehen ist. Grubb schließt daraus, dass Waffen auch in Tears of the Kingdom kaputt gehen können, und zwar noch schneller, abhängig von der Tageszeit.Einige Fans sind jedoch skeptisch und glauben, dass der Stand der Sonne die Waffen anders beeinflussen könnten und eventuell mit dem Craftingsystem zusammenhängen könnten. Was das Artbook noch enthält, könnt ihr durch geduldiges Suchen im Internet herausfinden oder indem ihr euchsichert, die genau wie das Spielerscheint.Es ist nicht der erste Leak, mit dem sich Nintendo bezüglich Zelda: Tears of the Kingdom herumschlagen muss. Bereits vor einigen Wochen schaffte es ein Bild von Promo-Material ins Internet, das verriet, dass Links neues Abenteuer eine Online-Funktionalität aufweisen soll – auch wenn diese anscheinend keinen Multiplayer bedeutet.Darüber hinaus veröffentlichte ein Nutzer auch ein paar Bilder einer, die sich mit weiß, gold und grün im Tears of the Kingdom-Design präsentiert. Ob die spezielle Version Wirklichkeit wird, bleibt abzuwarten. In der Zwischenzeit empfehlen wir euch