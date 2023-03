The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Neue Gameplay-Präsentation angekündigt

Zelda: Tears of the Kingdom – Sorgt die Präsentation endlich für Klarheit?





Eiji Aonuma, der Producer der The Legend of #Zelda-Reihe, zeigt am 28.03. um 16:00 Uhr ca. 10 Minuten Gameplay aus The Legend of Zelda: #TearsOfTheKingdom auf unserem YouTube-Kanal.



â–º https://t.co/2iikifJ7uJ pic.twitter.com/wxznTBzlx8



— Nintendo DE (@NintendoDE) March 27, 2023

Obwohl es nur noch anderthalb Monate bis zum Release vonsind, liegt die Marketingmaschinerie von Nintendo seltsam still – doch das scheint sich jetzt zu ändern.Spontan kündigte man auf Twitter einean, die schon morgen,auf dem YouTube-Kanal von Nintendo abgehalten werden wird. Vorgestellt wird der neue Happen zu Zelda: Tears of the Kingdom vom Produzent des Spiels, Eiji Aonuma, der in der Öffentlichkeit als Gesicht der Reihe auftritt.Mehr alsder Präsentation zu Zelda: Tears of the Kingdom verriet der Tweet leider nicht, über den Inhalt lässt sich aktuell daher nur spekulieren., in der derBokoblins und andere Kreaturen Hyrules mit neuer Motivation versorgt, das Königreich mit Unheil zu überziehen.Ansonst ist das bisher offiziell gezeigte Material aber vor allem ein zusammengeflicktes Stückwerk, aus dem sich nur schwer schlau werden lässt: Hier ein paar neue Features in Form von Fahrzeugen, neue Waffen, neue Gegner und ein paar. Doch was Spieler in Zelda: Tears of the Kingdom wirklich erwartet, darüber scheinen viele noch zu rätseln –Zwar wird es aus marketingtechnischer Sicht ohnehin langsam Zeit, potenzielle Kunden aufvorzubereiten, die angekündigte Präsentation könnte aber auch eine Reaktion auf die Verwirrung der Fans sein. Es ist also durchaus plausibel, dass Aonuma in den morgigen zehn Minuten als Kommentator auftritt und das gezeigte Gameplay in einen entsprechenden Kontext rückt.Ob sich die spontane Mini-Direct also eher darauf konzentriert, für Klarheit zu sorgen oder nochmal eine Reihe neuer Mechaniken vorstellt, erfahren wir dann morgen, um 16 Uhr. Bis dahin könnt ihr euch mitvorbereiten, in der wirgut verdaulich aufdröseln.