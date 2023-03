The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Gameplay-Präsentation stellt faszinierende Fusionsfähigkeit vor

Zelda: Tears of the Kingdom – Neue Möglichkeiten mit Zeitumkehr und Synthese

Ultra-Hand und Deckensprung

Exklusive Nintendo Switch OLED, Pro-Controller und Tragetasche

Gestern angekündigt, heute abgeliefert: Mit einer neuen, zehnminütigen Gameplay-Präsentation will Nintendo brennende Fragen der Fans zubeantworten.Statt eines klassischen Trailers war dieses Mal allerdingszu sehen, Producer des Breath of the Wild-Nachfolgers und Aushängeschild der Zelda-Reihe. Der hat sich das Gamepad gleich selbst geschnappt und nimmt euch mit auf eine kleine Reise, dievon Tears of the Kingdom vorstellt – darunter eine Fähigkeit, mit der ihr beliebige Gegenstände miteinander fusionieren könnt.Als hätte man die Gebete der Fans erhört, präsentiert Aonuma vor allem eins: Endlich Kontext für das bislang gezeigte Material zu Zelda: Tears of the Kingdom. Die bisherigen Trailer machten zwar neugierig, warfen aber mehr Fragen auf als sie Antworten lieferten und dem will der Nintendo-Veteran nun offenbar ein Ende setzen.In der Gameplay-Präsentation erklärt Aonuma, dass sich das Hyrule in Zelda: Tears of the Kingdom von dem unterscheidet, das wir aus Breath of the Wild kennen und weist auf die Himmelsinseln hin. Mit derdemonstriert er auch gleich, wie sich die hoch oben schwebenden Plateaus erreichen lassen.Ein heruntergefallener Felsbrocken dient so als Fahrstuhl, der Link über die Wolken bringt – es gebe allerdings noch viele andere Möglichkeiten, die Himmelsinseln zu erreichen. Die nächste Fähigkeit, die Aonuma vorstellt, ist die, die das Kampfsystem mit seinen immer noch zerbrechlichen Waffen revolutionieren dürfte.Per Knopfdruck könnt ihr mit ihr nämlich, darunter auch Waffen,und so neue Werkzeuge herstellen: Aus einem schwachen Stock, der schon nach wenigen Schlägen kaputt geht, sowie einem einfachen Felsen, wird so ein mächtiger Hammer, der deutlich mehr aushält. Es folgen weitere Anwendungsmöglichkeiten, wie ein Pilzschild, der für hilfreiche Nebelwolken sorgt.Es bleibt kreativ: Mit der neuen Fähigkeitkönnt ihr Objekte nämlich zusammenkleben und so praktische Fahrzeuge bauen, egal ob zu Land, zu Wasser oder in der Luft. Aonuma präsentiert den Nutzen des Features an einem Floß, das er aus Baumstämmen und herumliegenden Ventilatoren in Windeseile zusammenbastelt.Zu guter Letzt bekommen wir noch denzu sehen, der bereits in einem älteren Trailer vorkam. Mithilfe der findigen Fähigkeit kann Link überall da, wo eine Decke über seinem Kopf vorhanden ist, durch die feste Oberfläche tauchen und auf der anderen Seite wieder herauskommen. Mühsames Klettern gehört so der Vergangenheit an, wenn der zu erklimmende Berg eine Höhle besitzt.Nach der Gameplay-Präsentation warf man auch noch einen Blick auf, die mit der Mischung aus Gold, Weiß und Grün tatsächlich den bekannten Bildern entspricht.und damit zwei Wochen vor dem Release des Spiels soll die spezielle Switch in den Läden stehen.Am 12. Mai erscheint dann aber nicht nur Zelda: Tears of the Kingdom selbst, sondern dazu passend auch ein– beide natürlich ebenfalls im Design von Links neuem Abenteuer. Falls ihr das Spiel schon jetzt vorbestellen wollt, verrät euch unsere hilfreiche Übersicht,