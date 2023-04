The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Das jüngste Gameplay hat mein Vertrauen zurück gebracht - Kolumne

Zelda: Tears of the Kingdom – Mein persönliches Sorgenkind

Eiji Aonuma eilt zur Rettung

Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter…

In Tears of the Kingdom wird Link nicht nur über Stock und Stein springen, sondern die beiden auch zu einer Waffe kombinieren. Quelle: Nintendo

Die Ultra-Hand ist ultra-handy

Wer hat an der Uhr gedreht?

Mit der Zeitumkehr kann Link zwar nicht in die Vergangenheit reisen, dafür aber Objekte manipulieren. Quelle: Nintendo

Mit dem Kopf durch die Wand

Endlich weiß ich, was mich erwartet

Nicht nur Link und der kleine Robo-Gegner sind bereit für ein neues Abenteuer, auch ich freue mich tierisch auf den goldenen Mai. Quelle: Nintendo

Der Release vonrückt näher und Nintendo geht in die Offensive: Die jüngste Präsentation zeigte echtes Gameplay mit wichtigem Kontext.Endlich! Denn bislang war ich offen gesagt etwas, was den Nachfolger zuangeht. Ich liebe den Open World-Titel von 2017, ganzehabe ich in der malerischen Welt von Hyrule versenkt. Doch das bisherige Material zu Tears of the Kingdom hat mich,, noch nicht überzeigen können – bis jetzt.Bevor ich auf das Hoffnungsfeuer eingehe, dass das aktuelle Gameplay in mir entfacht hat, tauche ich mit euch noch einmal kurz in das bisherige Marketing zu Zelda: Tears of the Kingdom ab. Der erste Trailer auf der E3 2019 beschränkte sich auf düstere Andeutungen rund um die, die Entwicklung des ersehnten Nachfolgers habe nun begonnenZwei Jahre später folgte dann der erste Blick auf: Die Zeitumkehr und der Deckensprung wurden gezeigt, genauso wie neue Gegner, die Himmelsinseln und ein fliegendes Schloss von Hyrule. Vor einem Monat durchbrach man mit einem weiteren Trailer zwei Jahre Funkstille, fokussierte sich aber erneut auf dieund zeigte im letzten Viertel ein paar neue Features.Im gesamten Marketing, das man seit der ersten Ankündigung des Sequels vor vier Jahren betrieben hat, fehlte mir vor allem eins: Kontext. Kontext für die gezeigte Geschichte, die angedeuteten Features und wie Tears of the Kingdom sich denn nun genau von Breath of the Wild unterscheiden wird. Ich muss zugeben: Für eine gewisse Zeit konnte ich die Aussagesogar nachvollziehen.Ein grauenhafter Gedanke, den ich angesichts meiner Liebe zum Vorgänger gar nicht hegen wollte und den der Producer des Spiels, Eiji Aonuma, vor wenigen Tagen glücklicherweise mit einem Griff zum Gamepad vom Tisch gewischt hat. Denn diewar genau das, was ich nach den ganzen vagen Trailern brauchte. Zum einen scheint das Spiel auch sechs Jahre nach Release der Nintendo Switch undwieflüssig zu laufen.Zum anderen hat die Live-Session mit Erklärungen zu neuen Features und tatsächlichem Gameplay das Spiellassen. Die Himmelsinseln wirken wie eine völlig neue und vor allem sehr geräumige Ebene von Hyrule, die das bekannte Königreich an der Erde bedeutungsvoll erweitert - nicht wie lieblos in die Wolken geworfene Eilande mit ein paar Kisten drauf.Das gleiche gilt für bisher gezeigte Features: Dass die Fortbewegungsmittel aus reiner Kreativität entstehen, anstatt aus vorgefertigten Blaupausen ist genauso erfrischend wie die Tatsache, dass diedurch die Fusion von Gegenständen enorm abgefedert wird. Links frische Fähigkeiten eröffnen– Möglichkeiten, über die ich im Folgenden mit euch sprechen will.Es ist nicht die erste Fähigkeit, die in der jüngsten Präsentation vorgestellt wurde, aber meiner Meinung nach die eindrucksvollste: Die. Per Knopfdruck kann Link nun jegliche Objekte in seiner Umgebung miteinander kombinieren und daraus völlig neue Dinge erschaffen. Aus einem Ast und einem Stein wird ein Hammer, ein Monsterauge verwandelt einen Pfeil in einund ein Pilz macht einen Schild zur Nebelbombe.Dabei hat Aonuma in der zehnminütigen Demonstration nur einenangedeutet, die man uns mit dieser Fähigkeit eröffnet. Schon jetzt spekulieren viele, was passiert, wenn man Gegenstände mit einem Stück Fleisch kombiniert und mit dem Ergebnis auf Gegner einprügelt oder ob Baumstämme dadurch zu Lebensmitteln transformiert werden.Kreative Kombinationen wie der zielsuchende Pfeil beweisen zumindest schon vor Release, dass sich das Entwicklerteam weit mehr Gedanken über die Synthese gemacht hat als das „stumpfe“ Verlängern einer Mistgabel durch die Fusion mit einem Stab. Bereits Breath of the Wild war eineund ich bin mir sicher, dass Spieler mit dem Alchemie-Baukasten für unterwegs auch aus Tears of the Kingdom unglaubliche Erlebnisse herauskitzeln werden.Weil Hyrule mit den Himmelsinseln vertikal ordentlich zugelegt hat, braucht es, die Link mit der Ultra-Hand nun auch selbst herstellen kann. Die nach dem über fünfzig Jahre alten Nintendo-Spielzeug benannte Fähigkeit erlaubt nämlich das Zusammenkleben von Objekten: Aonuma demonstriert das mit dem Bau eines Floßes, das durch Ventilatoren angetrieben wird.Mit ein bisschen Einfallsreichtum war zwar schon in Breath of the Wild eine Menge möglich, wie 2018 der Twitter-Nutzer Nokokgya bewies. Doch die in einigen Trailern gezeigten Flugobjekte und Fahrzeuge sind mithilfe der Ultra-Hand nicht nur einfacher zu erschaffen, sondern können auch noch deutlich kreativer feinjustiert werden.dürften in Tears of the Kingdom an der Tagesordnung sein.Der Joker der Präsentation war allerdings die, mit der Aonuma zu Beginn eine der vielen Reisemöglichkeiten zu den Himmelsinseln vorgestellt hat – in vorherigen Trailern hat Link mit der Zeitmagie bereits Wasser aus einer Pfütze zurück in die Luft steigen und eine Stachelkugel einen Abhang wieder hochrollen lassen.Bislang haben wir die Fähigkeit nur bei Gegenständen gesehen und ich bezweifle, dass man sie auch auf lebende Kreaturen anwenden kann – es wäre auch zu schön, angreifendezu lassen. Trotzdem verspricht sie knackige Kopfnüsse inner- und außerhalb von Dungeons, bei denen wir nicht nur um die Ecke, sondern auch vor und zurück denken müssen.Bisher am unspektakulärsten wirkt aktuell noch der, mit dem Link per Knopfdruck durch Decken gleiten kann, sofern er sich nicht unter freiem Himmel befindet. Die abgefahrene Fähigkeit scheint in erster Linie eine Beschleunigung zum Erklimmen von Berggipfeln oder hohen Gebäuden zu sein, schließlich erspart sie euch das mühsame Klettern, das besonders bei Regen zur Qual wird.Spannend werden Interaktionen mit mehrstöckigen Bauten: Gleitet Link nur vom Erdgeschoss eine Etage nach oben oder landet direkt auf dem Dach? Und wie wird das Werkzeug ingehandhabt, die vor allem von komplexen Strukturen leben, bei denen ihr euch Stück für Stück in neue Areale kämpft und rätselt? Falls Nintendo den Deckensprung dort nicht einfach deaktivieren sollte, müssen die verzwickten Verliese jedenfalls mit neuen Herausforderungen aufwarten.Von den Spekulationen einmal abgesehen, hat mir Aonumas Präsentation zu Zelda: Tears of the Kingdom also vor allem eins gegeben:. Sorgen und Zweifel, dass man Breath of the Wild nur mit ein paar zusätzlichen Ideen, Gegnern und Inseln vollklatscht und alsverkauft, sind der Gewissheit gewichen, dass die neuen Features Hyrule und die Zelda-Reihe abermals vollständig auf den Kopf stellen werden.Mit den Details, die wir jetzt zu den vorher kontextlosen Trailer-Happen geliefert bekamen, bewies man jedenfalls, dass auch in Tears of the Kingdom wieder eine Sache im Vordergrund steht:. Dinge ausprobieren, austüfteln, offensichtliche Lösungen umgehen und die Grenzen des Spiels austesten, bis man sich fast selbst wie ein Game Designer fühlt, der das Unmögliche möglich macht.Fieberte ich letztes Jahr vor allem dem glücklicherweise frühen Release vonentgegen, ist es nun der bevorstehende Launch von Zelda: Tears of the Kingdom, der mich in Atem hält. Zum Glück, wie ich seit Dienstag sagen kann:, dass ich mich endlich aktiv auf den Open World-Nachfolger mit seinen frischen Ideen freuen kann, anstatt mit vor Skepsis verzerrter Stirn weiter Nintendos Marketing zu beäugen. Derkann gar nicht schnell genug kommen.