The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Keine Höhle mehr: So beginnt der Open World-Titel

Zelda: Tears of the Kingdom – Tutorial über den Wolken

Ein transformatives Köngreich

Obwohl wir im Großen und Ganzen dasselbe Hyrule bereisen wie im Vorgänger, soll sich invieles ändern.Das gilt offenbar auch für den Start des Spiels: Erwachte Link innoch in einer kleinen Höhle, bevor er das Verlassene Plateau betrat, soll sich seinin Tears of the Kingdom offenbar ganz woanders befinden. Dieses Mal startet der blonde Recke demnach in schwindelerregender Höhe.Wie der Reddit-Nutzer Responsible-Card881 auf der offiziellen Seite entdeckt hat, verrät Nintendo nämlich schon einen knappen Monat vor dem Release von Zelda: Tears of the Kingdom, wo euer Abenteuer im Spiel seinen Anfang nimmt. Offenbar hat man dafür diegewählt:„Link beginnt seine Reise auf einer der vielen mysteriösen Himmelsinseln, die plötzlich hoch oben im Himmel über Hyrule aufgetaucht sind. Hier wird unser Held neue Fähigkeiten erlangen, bevor er sich wieder zur Oberfläche begibt, um sein episches Abenteuer zu beginnen.“Der Reddit-Nutzer weist dabei auch auf die „Tutorial Island Theory“ hin, nach der Spieler auf den Himmelsinseln erst einmal diekennenlernen sollen, bevor sie zur Mission aufbrechen, den zurückgekehrten Ganondorf aufzuhalten. Das Zitat von der offiziellen Website scheint diese Theorie nun zu untermauern. Ob man dann einfach von den Inseln herunterspringen kann, um das, bleibt aber abzuwarten.Wie die Trailer bereits verrieten, geht es für Link aber nicht nur nach oben, sondern auch nach unten. Ein Teil von Zelda: Tears of the Kingdom wird sich nämlich auch invon Hyrule abspielen, wie man auf der offiziellen Website im selben Atemzug erwähnt:„Der Himmel ist nicht das einzige, das sich in Hyrule geändert hat. Bekannte Orte sind drastisch transformiert worden, mit neuen Städten, feuchten Höhlen und mysteriösen klaffenden Schluchten, die überall auf der Welt hervorgesprossen sind und nur darauf warten, erkundet zu werden.“Viel haben wir zum frischenvon Hyrule bisher noch nicht gesehen, eindeutet aber bereits daraufhin, wie viel größer das Königreich im Vergleich zum Vorgänger wirklich werden wird.