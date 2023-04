The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Wo steckt Zelda? Fan kennt bereits die Antwort

Zelda: Tears of the Kingdom – Link sucht nach Zelda, doch ein Fan hat sie schon gefunden





By perfectly overlapping the background in these shots with BotW we can pinpoint Zelda's location: she's in the Great Plateau, behind the Temple of Time. #TearsOfTheKingdom pic.twitter.com/cZ654ROkUF



— Luigi (@looygi) April 15, 2023

Auch wenn ihr inalle Hände damit voll zu tun haben werdet, die Bedrohung durch Ganondorf aufzuhalten, gibt es noch andere Probleme zu bewältigen.Schließlich ist die titelgebendeund als wichtige Unterstützerin im Kampf gegen den zurückgekehrten Dämonenkönig solltet ihr Link lieber schnell dabei helfen, sie wiederzufinden. Ein Fan hat diese Aufgabe allerdings schon gelöst und den Aufenthaltsort von Zelda nur anhand des letzten Trailers aufgedeckt – es folgenAuf Twitter teilte der Nutzer looygi, wie er die verschwundene Zelda in Tears of the Kingdom bereits einen knappen Monat vor Release des Spiels ausfindig machen konnte. Da die Prinzessin im aktuellen Trailer kurz zu sehen ist, hat er den Hintergrund aus dem Werbevideo mitverglichen und so herausgefunden, dass Zelda auf dem Großen Plateau, hinter demsteckt.Wie Twitter-Nutzer sleepyHyliian kommentiert, hat man bei Nintendo offenbar zurechtund den Namen des Breath of the Wild-Nachfolgers deshalb erst so spät wie möglich enthüllt: „Ich weine. Als sie gesagt haben, dass sie den Namen des Spiels nicht enthüllen wollten, weil er ein Spoiler ist, lag das daran, dass sie wussten, zu was die Fans fähig sind.“Was Zelda auf Links ehemaligemtreibt und ob sie freiwillig dort ist, müsst ihr dann in Tears of the Kingdom selbst herausfinden. Nicht umsonst betont man die Rettung der Prinzessin auch auf der offiziellen Website: "Begib dich auf eine gefährliche Mission, um die verschwundene Prinzessin zu finden und die Wahrheit hinter einem katastrophalen Ereignis zu ergründen, das das Königreich ins Chaos gestürzt hat."Auf dem Weg könnte Link aber über die ein oder andere Höhle stolpern und eventuell selbst verloren gehen. Schließlich ist Hyrule inals im Vorgänger, wie ein geleakter Werbespot vor Kurzem gezeigt hat. Und da ihr euch, müsst ihr euch erstmal zum Plateau zurückkämpfen.